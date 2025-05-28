Папа: єднаймося в молитві за мир в Україні, яка страждає від бомбардувань

Завершуючи середову зустріч з паломниками, Папа Лев XIV скерував думку до України, якими останніми днями постраждала від важких обстрілів, та до Сектору Гази, де загострюється гуманітарна криза.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«У ці дні моя думка часто лине до українського народу, який постраждав від нових серйозних обстрілів цивільного населення та інфраструктури», – сказав Папа Франциск, перед тим, як у середу, 28 травня 2025 р., завершити загальну аудієнцію на площі Святого Петра у Ватикані. Перед тим, як привітати італомовних прочан, Святіший Отець запевнив у своїй «близькості та молитвах за всі жертви, особливо за дітей та сім’ї». «Рішуче поновлюю заклик зупинити війну та підтримати кожну ініціативу, спрямовану на діалог і мир. Прошу всіх єднатися в молитві за мир в Україні та скрізь, де люди страждають від війни».

Папа також сказав, що з «Сектору Гази до неба дедалі гучніше підноситься плач матерів і батьків, які пригортають до себе бездиханні тіла дітей, і які постійно змушені переміщатися в пошуках їжі та безпечнішого притулку від бомбардувань». «До відповідальних знову звертаюся із закликом: припиніть вогонь; нехай будуть звільнені всі заручники; нехай буде повністю дотримане гуманітарне право. Маріє, Царице Миру, молися за нас», – закликав Лев XIV.