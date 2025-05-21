Зустріч Папи з паломниками: заклик щодо ситуації в Газі та згадка про попередника

Завершуючи свою середову зустріч з паломниками, Папа Лев XIV скерував свою думку до Гази, поновлюючи заклик припинити бойові дії та сприяти доставці гуманітарної допомоги, а перед тим, як поблагословити присутніх, нагадав, що саме місяць тому переставився до вічності його попередник Франциск.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У контексті чергового витка загострення ситуації в Газі, Папа Лев XIV нагадав про те, що найвищу ціну в таких випадках платять найуразливіші. Наприкінці своєї першої загальної аудієнції, яка відбулася в середу, 21 травня 2025 р., перед тим, як привітати італомовних прочан, він сказав:

«Дедалі більше занепокоєння і болю викликає ситуація в Секторі Гази. Поновлюю свій глибокий заклик надати можливість доставити гідну гуманітарну допомогу та припинити бойові дії, нестерпну ціну за які платять діти, люди похилого віку та хворі».

Перед тим, як завершити зустріч своїм благословенням, привітавши окремо молодь, хворих і молодят, яким він побажав «завжди служити Богові в радості та любити ближнього з євангельським духом», Святіший Отець сказав: «Ми не можемо завершити цю нашу зустріч, не згадавши з великою вдячністю дорогого Папу Франциска, який саме місяць тому повернувся до дому Небесного Отця».