Папа Лев XIV: ношу в серці страждання любого українського народу

Під час першої недільної молитви з вірними Папа Лев XIV звернув свою думку до країн, які страждають від війни, закликавши, щоб не було більше війни, і щоб в Україні якнайшвидше настав справжній і справедливий мир. Він також привітав усіх матерів з нагоди Дня матері.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Я ношу в своєму серці страждання любого українського народу. Нехай же буде зроблено все для якнайшвидшого досягнення справжнього, справедливого і тривалого миру. Нехай будуть звільнені усі полонені, а діти повернуться до своїх родин», – закликав Папа Лев XIV після проказування молитви «Царице Неба» в неділю, 11 травня 2025 року.

Перед цим Святіший Отець сказав: «Браття й сестри, величезна трагедія Другої світової війни завершувалася вісімдесят років тому, 8 травня, спричинивши 60 мільйонів жертв. Під час сьогоднішньої картини фрагментарної третьої світової війни, як неодноразово стверджував Папа Франциск, я також звертаюся до сильних світу цього, повторюючи завжди актуальний заклик: “Ніколи більше війни!”».

Після заклику, присвяченого Україні, Лев XIV також висловив свій біль з приводу того, що діється в Секторі Гази, закликавши до негайного припиненню вогню та якнайшвидшої доставки гуманітарної допомоги виснаженому населенню, а також до звільнення всіх заручників.

«З іншого боку, я зрадів оголошенню про припинення вогню між Індією і Пакистаном і сподіваюся, що в ході майбутніх переговорів буде досягнуто довготривалої угоди», – сказав Святіший Отець, додаючи: «Але ж скільки ще інших конфліктів існує у світі! Ввіряю цей сердечний заклик Цариці Миру, щоб Вона передала його Господу Ісусу і випросила для нас чудо миру».

Вітання матерям

Вітаючи різні групи прочан, наприкінці Папа скерував думку до матерів: «Сьогодні в Італії та інших країнах відзначають День матері, я надсилаю щирі вітання всім матерям, з молитвою за них і за тих, які вже на Небі».