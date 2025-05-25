Папа Лев XIV: обіймаймо молитвою всі народи, що страждають від війни

Після недільної молитви з паломниками Папа Лев XIV розділив радість беатифікації польського священника-мученика, згадав про День молитви за Церкву в Китаї та запевнив у молитовних обіймах всі народи, що страждають від війни, скеровуючи слова підтримки усім, хто докладає зусилля на дорозі діалогу й пошуків миру. Він також нагадав про десятиріччя енцикліки «Laudato si’».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

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Після проказування молитви «Царице неба» в неділю, 25 травня 2025 р., Папа Лев XIV звернувся із закликом, присвяченим дневі молитви за Церкву в Китаї, побажавши, щоб заступництво Пресвятої Богородиці допомагало всім бути свідками Євангелія та завжди сприяти мирові й гармонії. «З цими почуттями наша молитва обіймає всі народи, які страждають через війну; молімося про мужність і витривалість для всіх, хто залучений до діалогу та щирих пошуків миру», – додав він.

Але спочатку Святіший Отець скерував думку до польського міста Познані, де напередодні був беатифікований дієцезіальний священник Станіслав Костка Штрайх, «убитий з ненависті до віри в 1938 році, бо його діяльність на підтримку вбогих і робітників заважала послідовникам комуністичної ідеології». «Нехай же Його приклад стане спонукою, зокрема для священників, великодушно посвячуватися Євангелію та ближнім», – побажав Папа.

Лев XIV нагадав, що 24 травня, в день літургійного спомину Пречистої Діви Марії, Помічниці християн, відзначався встановлений Папою Бенедиктом XVI День молитви за Церкву в Китаї. «У храмах і санктуаріях Китаю та всього світу підносилися молитви до Бога на знак турботи і любові до китайських католиків та на знак їхнього сопричастя з Вселенською Церквою. Нехай же заступництво Пресвятої Богородиці здобуде для них і для нас благодать бути сильними і радісними свідками Євангелія, також і посеред випробувань, щоб завжди сприяти миру і гармонії», – побажав Святіший Отець.

Папа також згадав і про те, що десять років тому його попередник Франциск підписав енцикліку «Laudato si’», присвячену темі піклування на наш спільний дім. Лев XIV зазначив, що вона «отримала надзвичайне поширення, натхнувши безліч ініціатив та навчаючи всіх прислухатися до подвійного волання Землі й убогих». В цьому контексті Святіший Отець висловив свою підтримку рухові «Laudato si’» та всім тим, хто трудиться в зазначеному напрямку.