Папа: співчуття виражається через конкретні жести

Коментуючи під час загальної аудієнції чергову Ісусову притчу, Папа Лев XIV звернув увагу на те, що потрібно навчитися переривати свій поспіх, зупинятися, щоби побачити потребу ближньому та поспішити з конкретною допомогою.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Євангельські притчі – це нагода змінити перспективу та відкритися на надію. Із цього ствердження Папа Лев XIV розпочав катехизу під час загальної аудієнції, яка в середу, 28 травня 2025 р., відбулася на площі Святого Петра у Ватикані. Продовжуючи розпочатий попередником цикл «Ісус Христос – наша надія», Святіший Отець ділиться роздумами про деякі Христові притчі, й цього разу в центрі уваги була притча про милосердного самарянина. «Брак надії, – пояснив він, – іноді спричинений тим, що ми зупинилися на певному жорсткому й закритому погляді на речі, а притчі допомагають нам подивитися на них з іншої точки зору».

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Два питання

Цього разу, як зауважив Наступник святого Петра, відправною точкою є законовчитель, людина з доброю освітою, яка, однак, потребує змінити перспективу, бо «зосереджений на собі й не помічає інших». Це випливає і з його запитання, зверненого до Ісуса: як «успадкувати» вічне життя, як якесь «незаперечне право». А єдине, що він просить пояснити, – це термін «ближній». «Тому Ісус розповідає притчу, яка є дорогою до перетворення цього запитання, до переходу від “Хто мене любить?” до “Хто виявив любов?”. Перше питання – це питання незрілого, друге – питання дорослого, що зрозумів сенс свого життя. Перше питання – це те, яке ми вимовляємо, коли стаємо в кутку і чекаємо, друге – те, яке спонукає пуститися в дорогу», – сказав Папа, звертаючи увагу на те, що в центрі уваги причті є дорога, яка також символізує наше життя. Й з нами може трапитися, що «ситуації, люди, іноді навіть ті, кому ми довіряли, забирають у нас все і залишають посеред дороги».

Перешкода для співчуття

«Життя, однак, складається із зустрічей, і в цих зустрічах ми показуємо себе такими, якими ми є. Ми опиняємося перед іншим, перед його неміччю і слабкістю, і можемо вирішити, що робити: заопікуватися ним чи зробити вигляд, що нічого не сталося», – вів далі Лев XIV, зауваживши, що левіт і священник, які йшли тією ж дорогою – це люди, які служать у храмі, перебувають у священному просторі. Але «звершення культу не робить автоматично співчутливими», бо «перш, ніж релігійним, співчуття є питанням людяності». «Перше, ніж бути віруючими, ми покликані бути людяними», – наголосив Папа. За його словами, можемо припустити, що ці двоє тривалий час перебували в Єрусалимі, а тому поспішали додому. І саме поспіх, «настільки присутній у нашому житті», стає на заваді тому, щоби співчувати, бо «той, хто вважає, що його подорож є пріоритетною, не готовий зупинитися задля іншої людини».

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Здатність перервати подорож

І ось приходить хтось, хто здатен зупинитися. Це самарянин, представник народу, який зневажали, й про релігійність якого нічого не згадується, лише те, що він подорожував. «Релігійність тут ні до чого. Цей самарянин зупиняється просто тому, що він – людина, перед іншою людиною, яка потребує допомоги», – сказав Святіший Отець, додаючи, що співчуття виражається через конкретні жести. Самарянин наближається, бо «якщо хочеш допомогти, то не можеш думати про збереження дистанції»; він перев’язує рани, обмивши їх вином і змастивши олією, садить бідолаху на свою в’ючну тварину, бо «насправді допомагаємо тоді, коли ми готові відчути тягар болю іншої особи»; він привозить його до заїзду й витрачає гроші, а також обіцяє покрити майбутні можливі видатки, «бо інша особа – це не посилка, яку треба доставити, а хтось, ким потрібно заопікуватися».

«Дорогі браття й сестри, коли ж і ми будемо здатні зупинитися і проявити співчуття? Тоді, коли ми зрозуміємо, що поранений на дорозі – це кожен з нас. Тоді пам'ять про те, як Ісус зупинявся, щоб піклуватися про нас, зробить нас здатними до співчуття», – сказав Папа Лев XIV, закликавши: «Молімося, отже, про те, що ми могли зростати в людяності, щоб наші стосунки були більш справжніми й багатшими на співчуття. Просімо в Ісусового Серця благодаті дедалі більше мати такі ж почуття, як у нього».