Святий Рік 2025: Ювілей сімей, дітей, дідусів і бабусь, похилих віком

Черговою великою подією в рамках відзначення Ювілею 2025 року стане паломництво до Ватикану дітей, сімей, дідусів і бабусь. Триденна програма передбачає паломництво через Святі Двері, молитви та свідчення. В суботу – велике «Свято сімʼї» перед базилікою святого Івана на Латерані.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Від п'ятниці 30 травня до неділі 1 червня 2025 року відбудеться велика ювілейна подія, присвячена сім'ям, дітям, бабусям і дідусям та людям похилого віку. Це будуть три дні, насичені заходами та зустрічами, позначені моментами молитви, роздумів, святкування та обміну досвідом. Подія приведе до Риму понад 60 тисяч вірних, які прибудуть зі 120 країн з усіх континентів. Також будуть представлені численні асоціації та рухи, які супроводжують загальнолюдське та духовне зростання сімей.

У перший день від 8:00 до 17:00 відбуватимуться паломництва через Святі Двері Папських базилік, а від 10-ї години ранку, за традицією, розпочнуться «Діалоги з містом» – культурні, мистецькі та духовні заходи на площах історичного центру Риму, організовані різними інституціями, асоціаціями та рухами, пов'язаними з душпастирством сім'ї. Ці ж заходи також відбуватимуться в суботу. Натомість, ближче до вечора 31 травня увага переміститься до площі Сан-Джованні-ін-Латерано, де від 18:30 до 20:00 відбуватиметься «Свято сім'ї» та молитовне чування, під час якого відбудеться проказування Розарію з нагоди завершення Марійського місяця. Захід буде моментом святкування з великою кількістю музики та свідчень. З цієї нагоди серед учасників буде роздано 10 тисяч примірників італійською, англійською, іспанською, французькою та португальською мовами оновленого видання «Біблії для дітей», яку видає Папська Фундація «Допомога Церкві в потребі».

Завершальною подією стане Свята Меса в неділю, 1 червня, яку вранці на площі Святого Петра у Ватикані очолить Папа Лев XIV.