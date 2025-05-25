Папа Лев XIV здійснив візит до базиліки Пресвятої Марії

Молитвою перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці Спасіння римського люду завершилися обряди, пов’язані з початком служіння новообраного Єпископа Риму.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Після Святої Меси в базиліці святого Івана на Латерані, катедральному соборі Римської дієцезії, ввечері в неділю, 25 травня 2025 р., Папа Лев XIV здійснив свій перший офіційний візит до базиліки Пресвятої Марії, щоби помолитися перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці Salus Populi Romani, яка зберігається цьому храмі.

Цим актом почитання, здійсненим у четвертій Папській базиліці Риму, завершилися обради, пов’язані з початком служіння нового Наступника святого Петра, який був обраний 8 травня. Нагадаємо, що попередньої неділі, 18 травня, Святіший Отець відслужив у Ватикані Святу Месу з нагоди початку Петрового служіння, у вівторок, 20 травня, здійснив візит до базиліки святого Павла за мурами, щоби помолитися біля гробу Апостола народів, а перед прибуттям до Марійської базиліки відслужив у базиліці святого Івана Святу Месу з нагоди прийняття катедри Римської дієцезії.

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Цей візит відбувався у формі молебня до Пресвятої Богородиці, який Папа Лев XIV відслужив у бічній каплиці біля престолу Пресвятої Богородиці Спасіння римського люду. Під час богослужіння від прочитав спеціальну молитву до Пречистої Діви, просячи Її скеровувати човен Церкви до порту миру та берегти це місто, втішати тих, хто до нього прибуває, та розпростерти над усім світом свою підтримку.

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По завершенні молебня, уділивши присутнім своє благословення, Святіший Отець підійшов до гробу Папи Франциска, де зупинився на кілька хвилин у молитві. Опісля Папа вийшов на центральну лоджію в супроводі кардинала Станіслава Рилка, Архипресвітера базиліки, та кардинала Роландаса Макріцкаса, Архипресвітера-коадʼютора, щоби привітатися з вірними, які зібралися перед храмом. «Я радий, що можу зустрітися з вами. Від щирого серця дякую вам», – сказав він, дякуючи особливо тим, хто працює в цій базиліці й допомагає молитовному життю, зокрема, допомагаючи наближуватися до Пресвятої Богородиці. «Просімо в Бога за заступництвом Його Матері, щоби благословив вас усіх, ваші сім’ї, ваших близьких. І щоб допомагав нам разом прямувати вперед у Церкві, згуртовані як одна Божа родина», – закликав Лев XIV, запросивши проказати разом молитву «Радуйся, Маріє», після чого уділив благословення.

Слід зазначити, що Святіший Отець Лев XIV вже вдруге прибув до цього храму після свого обрання. В суботу, 10 травня, повертаючись із приватного паломництва з августиніянського санктуарію Матері Доброї Поради в Дженаццано, він приватно відвідав Марійську базиліку, щоб помолитися перед чудотворною іконою і при гробі свого попередника Папи Франциска.