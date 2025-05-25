Папа під час привітання від Риму: спільні зусилля на захисті гідності людини

Перед тим, як зійти на катедральний престол Римської дієцезії, Папа Лев XIV прийняв вітання від міста Риму, яке йому склав міський голова. Церемонія відбулася біля підніжжя Капітолійського пагорба.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Хочу побажати, щоб Рим, неперевершений багатством своєї історичної та мистецької спадщини, завжди вирізнявся також тими цінностями людяності та цивілізованості, які черпають з Євангелія свою життєдайну силу», – сказав Папа XIV, приймаючи в неділю, 25 травня 2025 р., вітання від міста Риму.

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Спільна відповідальність і співпраця

Прямуючи до базиліки святого Івана на Латерані, щоб очолити Святу Месу з нагоди введення на катедральний престол Римської дієцезії, Єпископ Риму зупинився біля підніжжя Капітолійського пагорба, символу цивільної влади міста, адже саме на цьому пагорбі височіє палац, в якому розміщений осідок міського голови та міської ради та управи. Вітаючи Святішого Отця, мер Роберто Ґвальтьєрі насамперед подякував за те, що він вирішив відновити традицію цієї зустрічі.

«Святіший Отче, цей жест ми сприймаємо як підтвердження любові, яку Ви маєте до Риму, за яку ми щиро вдячні та відповідаємо всією тією взаємністю, на яку здатне наше місто, що Ви мали змогу побачити цими днями», – сказав міський голова, визнаючи, що «зв’язок між вселенським виміром Церкви та Риму протягом століть живив це місто, творячи культуру, цивілізацію та стосунки», збагачуючи його красою, етичними цінностями та спільною відповідальністю, вказуючи, зокрема, на різні виміри соціального служіння. Серед спільних завдань, які він згадав, є також зусилля задля погідного перебігу Ювілею надії. «Ми і далі працюватимемо над тим, щоб Рим ставав зразком гармонії між людиною і довкіллям, містом, здатним справлятися з бурхливими змінами, пов'язаними з великими революціями, що тривають, починаючи з вторгнення технологій і штучного інтелекту в наше життя», – запевнив мер, висловлюючи впевненість у тому, що «Церква Риму, її Єпископ, дієцезії та парафії, волонтери, крокуватимуть пліч-о-пліч. Щоб надавати якість і гідність громадянству». «Будьте певні, що ми й усе місто Рим будемо вашими союзниками», – сказав він.

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Разом з вами – римлянин!

«Офіційно розпочинаючи своє служіння як Пастир цієї дієцезії, я відчуваю серйозну, але захоплюючу відповідальність служити всім її членам, маючи в серці передусім віру Божого люду, а відтак і спільне благо суспільства», – відповів на це Лев XIV, підкреслюючи, що щодо цього останнього аспекту «ми є співробітниками, кожен у власній інституційній сфері». «Відразу після обрання, я нагадував братам і сестрам, які зібралися на площі Святого Петра, що разом з ними я – християнин, а для них – єпископ. Особливим чином сьогодні можу сказати, що для вас і разом з вами я – римлянин!» – сказав Папа.

Святіший Отець зазначив, що протягом двох тисячоліть Церква переживає своє апостольське служіння в Римі, звіщаючи Христове Євангеліє та здійснюючи служіння милосердя. «Виховання молоді та допомога стражденним, посвята найостаннішим і розвиток мистецтв є вираженням того піклування про людську гідність, яке ми повинні завжди підтримувати, особливо щодо найменших, слабких і вбогих», – мовив Лев XIV, додаючи, що в Ювілейний рік ця турбота поширюється на паломників, які прибувають з кожної частини світу, й у цьому цінною, за його словами, є співпраця з капітолійською адміністрацією.

Уділивши своє Апостольське благословення містові й усім мешканцям Риму, Папа вирушим до свого катедрального собору – базиліки святого Івана на Латерані.