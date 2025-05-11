Лев XIV зняв опечатання з папських апартаментів Апостольського палацу

Церемонія відбулася в присутності ватиканських високопосадовців. Приміщення були опечатані в день смерті Папи Франциска.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Пресслужба Святого Престолу повідомила про те, що після проказування разом з вірними молитви «Царице неба» в неділю, 11 травня 2025 р., Папа Лев XIV наново відкрив папські апартаменти в Апостольському палаці у Ватикані. Він усунув печаті, які були накладені 21 квітня, в день смерті Папи Франциска.

У цьому акті взяли участь кардинал-камерленг Кевін Фаррелл, який три тижні тому, виконуючи свої обов’язки, опечатав приміщення, кардинал Пʼєтро Пароліна, Державний Секретар Святого Престолу, його Заступник із загальних питань архиєпископ Едґар Пенья Парра, Секретар у справах стосунків з державами й міжнародними організаціями архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, та монсеньйор Леонардо Сапієнца, регент Папського дому.