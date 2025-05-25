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2025.05.25 Regina Caeli
Папа

Папа: дар Святого Духа робить нас уважними і співчутливими християнами

Перед проказуванням молитви «Царице неба» в останню неділю травня Папа Лев XIV звернув увагу на те, що Господь Ісус перебуває з нами і в нас через Свого Святого Духа, щоб ми були здатними виконувати те, до чого Він кожного з нас покликав.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Я ще на початках свого служіння серед вас, і хочу насамперед подякувати вам за любов, яку ви виявляєте до мене, а також прошу підтримувати мене вашими молитвами та близькістю», – сказав Папа Лев XIV, промовляючи опівдні, 25 травня 2025 р., з вікна Апостольського палацу у Ватикані, до римлян, паломників і туристів, які цього недільного дня зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, щоб помолитися разом з ним молитву «Царице неба». Востаннє це вікно відчинялося ще 2 лютого, коли Папа Франциск востаннє з цього місця провів недільну молитву з вірними.

  (@Vatican Media)

Ісус визволяє від страху

У світлі уривка з 14-ї глави Євангелії від Івана Святіший Отець звернув увагу на те, що в усьому, до чого нас кличе Господь, ми іноді можемо почуватися невідповідними. Але Христові слова вказують нам на те, що ми повинні дивитися не на наші сили, а на «милосердя Господа, Який обрав нас, упевнені в тому, Святий Дух провадитиме нас і навчить усього». Адже апостолам, які напередодні смерті Учителя переживають хвилювання й тривогу, Ісус звіщає дар Святого Духа, мовивши: «Якщо хто любить мене, той буде зберігати моє слово; і мій Отець любитиме його, і ми прийдемо до нього, і зробимо собі оселю у нього». Тож звільняючи учнів від тривоги, Спаситель може сказати їм: «Хай не тривожиться ваше серце і не лякається».

«Якщо ми перебуваємо в Його любові, Він сам оселяється в нас, наше життя стає Божим храмом, і ця любов просвітлює нас, створює місце для себе в нашому способі мислення і в наших рішеннях, аж до того, що поширюється на інших і опромінює всі ситуації нашого буття. Ось, браття й сестри, це перебування Бога в нас і є даром Святого Духа, Який бере нас за руку і дає нам відчути, також і в повсякденному житті, присутність і близькість Бога, роблячи нас Його оселею», – сказав Лев XIV.

Спроможні нести Божу любов

За словами Папи, прекрасним є те, що «дивлячись на наше покликання, на дійсність і на людей, які ввірені нам, на наші обов’язки, які ми виконуємо, та на наше служіння в Церкві», кожен з нас може сказати, що навіть якщо ми є слабкими, «Господь не соромиться» нашої людської природи, ба більше, робить у нас своє помешкання, супроводжуючи Своїм Духом, вчиняючи «інструментом своєї любові до інших, до суспільства, до світу».

«Улюблені, на основі цієї обітниці крокуймо в радості віри, щоб бути святим Господнім храмом. Стараймось нести Його любов усюди, пам'ятаючи, що кожна сестра і кожен брат є Божою оселею, і що Його присутність виявляється особливо в найменших, убогих і стражденних, вимагаючи, щоб ми були уважними і співчутливими християнами», – заохотив Святіший Отець, закликавши слухачів ввірятися Пресвятій Марії, яка через діяння Святого Духа стала «посвяченою Богові оселею». «Разом з нею також і ми можемо відчути радість прийняття Господа та бути знаком і засобом Його любові», – сказав Лев XIV, розпочавши спів молитви «Царице неба».

25 травня 2025, 12:06

Чим є молитва «Царице Неба»

Антифон Regina Coeli (Царице Неба) – це один з чотирьох Марійських антифонів (інші: «Alma Redemptoris mater» (Благодатна Мати Спасителя), «Ave regina caelorum» (Радуйся, Царице небес)та «Salve regina» (Вітай, Царице).

Папа Венедикт XIV 1742 року постановив, щоб під час Пасхального періоду, тобто, від неділі Пасхи до П’ятидесятниці, цю молитву проказувано замість молитви «Ангел Господній», стоячи, як знак перемоги над смертю.

Як і «Ангел Господній», вона проказується тричі на день: на світанку, опівдні та під час заходу сонця, щоб посвятити день Богові та Марії.

Згідно з переданням, цей стародавній антифон походить з VI або з Х сторіччя, а його поширення задокументоване в першій половині ХІІІ століття, коли його поміщено до францисканського часослова. Він складається з чотирьох коротких висловів, кожен з яких завершується виголосом «Алилуя», та є молитвою, через яку вірні звертаються до Марії, Цариці Неба, радіючи разом з Нею з приводу Христового воскресіння.

Папа Франциск 6 квітня 2015 року, з нагоди проказування молитви «Царице Неба» наступного після Великодня дня, поділився думками про те, яким повинно бути наставлення серця під час проказування цієї молитви:

«Звертаємося до Марії, закликаючи її радіти, бо Той, Кого Вона носила у лоні, воскрес, як і прорік, та ввіряємося Її заступництву. В дійсності, наша радість є відображенням радості Марії, бо це Вона зберігала та з вірою зберігає події з життя Ісуса. Отож, проказуймо цю молитву зі зворушенням дітей, які щасливі з приводу того, що щасливою є їхня Мама».

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Молитися з Папою

Regina Coeli

Regina coeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus:

Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es, praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Царице Неба - Regina Cæli

Царице Неба, радуйся,

Алилуя.

Христос, Якого носила Ти в лоні,

Алилуя,

Воскрес із мертвих, як сказав нам, Алилуя.

Молись за нас до Бога,

Алилуя.

Радій і веселися, Діво Маріє, Алилуя.

Бо воістину воскрес Господь наш. Алилуя.