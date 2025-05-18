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Лев XIV: Україна чекає, щоб почалися переговори про справедливий мир

Перед проказуванням молитви «Царице неба», Папа Лев XIV подякував усім, хто прибув на богослужіння з нагоди початку його Петрового служіння, а також скерував думку до країн, які страждають від війн, закликавши молитися за мир.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Євхаристійне богослужіння з нагоди початку Петрового служіння, яке Папа Лев XIV у неділю, 18 травня 2025 р., очолив на площі Святого Петра у Ватикані, завершилося проказуванням молитви «Царице неба». Перед цим Святіший Отець звернувся із кількома словами, подякувавши насамперед усім, хто прибув на це богослужіння з різних частин світу.

«Висловлюю особливу подяку офіційним делегаціям багатьох країн, а також представникам Церков і церковних спільнот та інших релігій. Сердечно вітаю тисячі паломників, які прибули з усіх континентів на Ювілей братств. Улюблені, дякую вам за те, що зберігаєте велику спадщину народної побожності!» – сказав Папа, додаючи, що під час Святої Меси відчував присутність Папи Франциска, «який з неба супроводить нас». У цьому контексті, в дусу сопричастя святих, він скерував думку до Шамбері у Франції, де напередодні відбулася беатифікація священника Каміля Кости, який жив між ХІХ і ХХ століттями.

«У радості віри і сопричастя ми не можемо забувати про наших братів і сестер, які страждають від війни. У Газі діти, сім'ї, люди похилого віку, які вижили, потерпають від голоду. У М'янмі нові бойові дії забрали життя невинних молодих людей. Мученицька Україна очікує, щоб нарешті почалися переговори про справедливий і довготривалий мир», – сказав Святіший Отець.

Підсумовуючи, Папа попросив ввіряти Пресвятій Богородиці служіння Єпископа Риму, Пастиря вселенської Церкви, заохочуючи дивитися на Неї як на знак надії та Матір Доброї Поради. «За Її заступництвом випрошуймо дар миру, підтримку і розраду для тих, хто страждає, благодать для всіх нас бути свідками Воскреслого Господа», – закликав він.

Після Святої Меси Папа Лев XIV приймає привітання від офіційних делегацій. Опісля передбачена окрема зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.

18 травня 2025, 12:32

Чим є молитва «Царице Неба»

Антифон Regina Coeli (Царице Неба) – це один з чотирьох Марійських антифонів (інші: «Alma Redemptoris mater» (Благодатна Мати Спасителя), «Ave regina caelorum» (Радуйся, Царице небес)та «Salve regina» (Вітай, Царице).

Папа Венедикт XIV 1742 року постановив, щоб під час Пасхального періоду, тобто, від неділі Пасхи до П’ятидесятниці, цю молитву проказувано замість молитви «Ангел Господній», стоячи, як знак перемоги над смертю.

Як і «Ангел Господній», вона проказується тричі на день: на світанку, опівдні та під час заходу сонця, щоб посвятити день Богові та Марії.

Згідно з переданням, цей стародавній антифон походить з VI або з Х сторіччя, а його поширення задокументоване в першій половині ХІІІ століття, коли його поміщено до францисканського часослова. Він складається з чотирьох коротких висловів, кожен з яких завершується виголосом «Алилуя», та є молитвою, через яку вірні звертаються до Марії, Цариці Неба, радіючи разом з Нею з приводу Христового воскресіння.

Папа Франциск 6 квітня 2015 року, з нагоди проказування молитви «Царице Неба» наступного після Великодня дня, поділився думками про те, яким повинно бути наставлення серця під час проказування цієї молитви:

«Звертаємося до Марії, закликаючи її радіти, бо Той, Кого Вона носила у лоні, воскрес, як і прорік, та ввіряємося Її заступництву. В дійсності, наша радість є відображенням радості Марії, бо це Вона зберігала та з вірою зберігає події з життя Ісуса. Отож, проказуймо цю молитву зі зворушенням дітей, які щасливі з приводу того, що щасливою є їхня Мама».

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Молитися з Папою

Regina Coeli

Regina coeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus:

Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es, praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Царице Неба - Regina Cæli

Царице Неба, радуйся,

Алилуя.

Христос, Якого носила Ти в лоні,

Алилуя,

Воскрес із мертвих, як сказав нам, Алилуя.

Молись за нас до Бога,

Алилуя.

Радій і веселися, Діво Маріє, Алилуя.

Бо воістину воскрес Господь наш. Алилуя.