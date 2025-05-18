Лев XIV: Україна чекає, щоб почалися переговори про справедливий мир

Перед проказуванням молитви «Царице неба», Папа Лев XIV подякував усім, хто прибув на богослужіння з нагоди початку його Петрового служіння, а також скерував думку до країн, які страждають від війн, закликавши молитися за мир.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Євхаристійне богослужіння з нагоди початку Петрового служіння, яке Папа Лев XIV у неділю, 18 травня 2025 р., очолив на площі Святого Петра у Ватикані, завершилося проказуванням молитви «Царице неба». Перед цим Святіший Отець звернувся із кількома словами, подякувавши насамперед усім, хто прибув на це богослужіння з різних частин світу.

«Висловлюю особливу подяку офіційним делегаціям багатьох країн, а також представникам Церков і церковних спільнот та інших релігій. Сердечно вітаю тисячі паломників, які прибули з усіх континентів на Ювілей братств. Улюблені, дякую вам за те, що зберігаєте велику спадщину народної побожності!» – сказав Папа, додаючи, що під час Святої Меси відчував присутність Папи Франциска, «який з неба супроводить нас». У цьому контексті, в дусу сопричастя святих, він скерував думку до Шамбері у Франції, де напередодні відбулася беатифікація священника Каміля Кости, який жив між ХІХ і ХХ століттями.

«У радості віри і сопричастя ми не можемо забувати про наших братів і сестер, які страждають від війни. У Газі діти, сім'ї, люди похилого віку, які вижили, потерпають від голоду. У М'янмі нові бойові дії забрали життя невинних молодих людей. Мученицька Україна очікує, щоб нарешті почалися переговори про справедливий і довготривалий мир», – сказав Святіший Отець.

Підсумовуючи, Папа попросив ввіряти Пресвятій Богородиці служіння Єпископа Риму, Пастиря вселенської Церкви, заохочуючи дивитися на Неї як на знак надії та Матір Доброї Поради. «За Її заступництвом випрошуймо дар миру, підтримку і розраду для тих, хто страждає, благодать для всіх нас бути свідками Воскреслого Господа», – закликав він.

Після Святої Меси Папа Лев XIV приймає привітання від офіційних делегацій. Опісля передбачена окрема зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським.