Лев XIV: підтримуймо й супроводжуймо молодь на дорозі пізнання покликання

У неділю Доброго Пастиря Папа Лев XIV очолив перше проказування молитви «Царице неба», заохотивши молодь бути відважними, приймаючи Боже покликання та даючи на нього великодушну відповідь.

о. Тимотей Т. Коцур ,ЧСВВ – Ватикан

«Я вважаю Божим даром те, що першою неділею мого служіння як Єпископа Риму є неділя Доброго Пастиря, четверта неділя Пасхи. У цю неділю під час Святої Меси завжди читаємо десятий розділ Євангелії від Івана, в якому Ісус об'являє Себе як істинний Пастир, який знає і любить своїх овець і віддає за них своє життя», – цими словами Папа Лев XIV розпочав своє слово перед проказуванням молитви «Царице Неба» в неділю, 11 травня 2025 року.

Після тримісячної перерви

Поява Святішого Отця в центральній лоджії базиліки Святого Петра, а саме з цього місця він очолив недільну молитву, викликала велику радість у приблизно сотні тисяч римлян, паломників і туристів, які після тримісячної перерви знову зібралися на недільну молитву під проводом Єпископа Риму. Адже після своєї госпіталізації, яка відбулася 14 лютого, Папа Франциск вже не очолював недільну молитву, а лише поширював тексти роздумів і заклики в письмовій формі. А три тижні тому, в неділю Пасхи, з тієї ж лоджії базиліки Святого Петра уділив своє останнє Апостольське благословення.

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Молитва за покликання

І ось обраний у четвер Наступник святого Петра через три дні знову з’явився на тому ж місці, з якого уділив своє перше благословення. Він скерував окремі слова вітання до паломників, що прибули до Риму з нагоди Ювілею музичних оркестрів і колективів народної творчості, подякувавши за те, що своєю творчістю вони стали прикрасою свята Христа Доброго Пастиря. Святіший Отець нагадав, що в цю неділю вже 62 роки відзначається Всесвітній день молитви за покликання. Покликаючись на згаданий євангельський уривок, він підкреслив, що Ісус стверджує, що знає свої вівці, що вони слухають Його голос і йдуть за Ним.

«Тому сьогодні, браття й сестри, я маю радість молитися з вами і з усім Божим людом за покликання, особливо за покликання до священства та богопосвяченого життя. Церква дуже їх потребує! І важливо, щоб юнаки та дівчата знаходили в наших спільнотах прийняття, слухання, підбадьорення на шляху розпізнання покликання, і щоб вони могли розраховувати на вірогідні зразки великодушного посвячення себе Богові та ближнім», – сказав Лев XIV, запрошуючи всіх прийняти запрошення приймати та супроводжувати молодь, яке в Посланні на сьогоднішній Всесвітній день залишив Папа Франциск.

«І просімо Небесного Отця, щоб ми були одні для одних, кожен відповідно до свого стану, пастирями “згідно з Його серцем”, здатними допомагати одні одним прямувати в любові та істині. А молоді кажу: Не бійтеся! Прийміть запрошення Церкви та Христа Господа!», – закликав Святіший Отець, побажавши: «Нехай же Пречиста Діва Марія, все життя Якої було відповіддю на Господнє покликання, супроводить нас завжди в наслідуванні Ісуса». А далі Папа особисто проспівав молитву «Царице неба» та уділив своє благословення.