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Папа

Лев XIV: підтримуймо й супроводжуймо молодь на дорозі пізнання покликання

У неділю Доброго Пастиря Папа Лев XIV очолив перше проказування молитви «Царице неба», заохотивши молодь бути відважними, приймаючи Боже покликання та даючи на нього великодушну відповідь.

о. Тимотей Т. Коцур ,ЧСВВ – Ватикан

«Я вважаю Божим даром те, що першою неділею мого служіння як Єпископа Риму є неділя Доброго Пастиря, четверта неділя Пасхи. У цю неділю під час Святої Меси завжди читаємо десятий розділ Євангелії від Івана, в якому Ісус об'являє Себе як істинний Пастир, який знає і любить своїх овець і віддає за них своє життя», – цими словами Папа Лев XIV розпочав своє слово перед проказуванням молитви «Царице Неба» в неділю, 11 травня 2025 року.

Після тримісячної перерви

Поява Святішого Отця в центральній лоджії базиліки Святого Петра, а саме з цього місця він очолив недільну молитву, викликала велику радість у приблизно сотні тисяч римлян, паломників і туристів, які після тримісячної перерви знову зібралися на недільну молитву під проводом Єпископа Риму. Адже після своєї госпіталізації, яка відбулася 14 лютого, Папа Франциск вже не очолював недільну молитву, а лише поширював тексти роздумів і заклики в письмовій формі. А три тижні тому, в неділю Пасхи, з тієї ж лоджії базиліки Святого Петра уділив своє останнє Апостольське благословення.

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Молитва за покликання

І ось обраний у четвер Наступник святого Петра через три дні знову з’явився на тому ж місці, з якого уділив своє перше благословення. Він скерував окремі слова вітання до паломників, що прибули до Риму з нагоди Ювілею музичних оркестрів і колективів народної творчості, подякувавши за те, що своєю творчістю вони стали прикрасою свята Христа Доброго Пастиря. Святіший Отець нагадав, що в цю неділю вже 62 роки відзначається Всесвітній день молитви за покликання. Покликаючись на згаданий євангельський уривок, він підкреслив, що Ісус стверджує, що знає свої вівці, що вони слухають Його голос і йдуть за Ним.

«Тому сьогодні, браття й сестри, я маю радість молитися з вами і з усім Божим людом за покликання, особливо за покликання до священства та богопосвяченого життя. Церква дуже їх потребує! І важливо, щоб юнаки та дівчата знаходили в наших спільнотах прийняття, слухання, підбадьорення на шляху розпізнання покликання, і щоб вони могли розраховувати на вірогідні зразки великодушного посвячення себе Богові та ближнім», – сказав Лев XIV, запрошуючи всіх прийняти запрошення приймати та супроводжувати молодь, яке в Посланні на сьогоднішній Всесвітній день залишив Папа Франциск.

«І просімо Небесного Отця, щоб ми були одні для одних, кожен відповідно до свого стану, пастирями “згідно з Його серцем”, здатними допомагати одні одним прямувати в любові та істині. А молоді кажу: Не бійтеся! Прийміть запрошення Церкви та Христа Господа!», – закликав Святіший Отець, побажавши: «Нехай же Пречиста Діва Марія, все життя Якої було відповіддю на Господнє покликання, супроводить нас завжди в наслідуванні Ісуса». А далі Папа особисто проспівав молитву «Царице неба» та уділив своє благословення.

11 травня 2025, 12:43

Чим є молитва «Царице Неба»

Антифон Regina Coeli (Царице Неба) – це один з чотирьох Марійських антифонів (інші: «Alma Redemptoris mater» (Благодатна Мати Спасителя), «Ave regina caelorum» (Радуйся, Царице небес)та «Salve regina» (Вітай, Царице).

Папа Венедикт XIV 1742 року постановив, щоб під час Пасхального періоду, тобто, від неділі Пасхи до П’ятидесятниці, цю молитву проказувано замість молитви «Ангел Господній», стоячи, як знак перемоги над смертю.

Як і «Ангел Господній», вона проказується тричі на день: на світанку, опівдні та під час заходу сонця, щоб посвятити день Богові та Марії.

Згідно з переданням, цей стародавній антифон походить з VI або з Х сторіччя, а його поширення задокументоване в першій половині ХІІІ століття, коли його поміщено до францисканського часослова. Він складається з чотирьох коротких висловів, кожен з яких завершується виголосом «Алилуя», та є молитвою, через яку вірні звертаються до Марії, Цариці Неба, радіючи разом з Нею з приводу Христового воскресіння.

Папа Франциск 6 квітня 2015 року, з нагоди проказування молитви «Царице Неба» наступного після Великодня дня, поділився думками про те, яким повинно бути наставлення серця під час проказування цієї молитви:

«Звертаємося до Марії, закликаючи її радіти, бо Той, Кого Вона носила у лоні, воскрес, як і прорік, та ввіряємося Її заступництву. В дійсності, наша радість є відображенням радості Марії, бо це Вона зберігала та з вірою зберігає події з життя Ісуса. Отож, проказуймо цю молитву зі зворушенням дітей, які щасливі з приводу того, що щасливою є їхня Мама».

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Молитися з Папою

Regina Coeli

Regina coeli, laetare, alleluia.
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus:

Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es, praesta, quaesumus, ut per eius Genetricem Virginem Mariam perpetuae capiamus gaudia vitae.
Per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

Царице Неба - Regina Cæli

Царице Неба, радуйся,

Алилуя.

Христос, Якого носила Ти в лоні,

Алилуя,

Воскрес із мертвих, як сказав нам, Алилуя.

Молись за нас до Бога,

Алилуя.

Радій і веселися, Діво Маріє, Алилуя.

Бо воістину воскрес Господь наш. Алилуя.