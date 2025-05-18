Разом ставати закваскою примиреного світу. Початок Петрового служіння Папи Лева XIV

Святою Месою, звершеною на площі Святого Петра у Ватикані через десять днів після свого обрання, Папа Лев XIV офіційно розпочав своє Петрове служіння. В присутності двох сотень тисяч вірних, офіційних делегацій, представників інших конфесій та релігій, він отримав особливі відзнаки. В проповіді Святіший Отець наголосив на особливому завданні виконувати служіння єдності та любові.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Зі світлом і силою Святого Духа будуймо Церкву, яка заснована на Божій любові та є знаком єдності, місіонерську Церкву, яка відкриває свої обійми світові, яка звіщає Слово, яка дозволяє історії занепокоїти себе і яка стає закваскою злагоди для людства», – закликав Папа Лев XIV, підсумовуючи проповідь, виголошену під час Святої Меси з нагоди початку Петрового служіння, яку він очолив на площі Святого Петра.

Перед початком Євхаристійного богослужіння Святіший Отець панорамним автомобілем проїхався між секторами на площі Святого Петра, вітаючись із паломниками, проїхавшись опісля також вулицею Віа делла Кончіліаціоне.

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Обряди початку Петрового служіння

Перед початком Святої Меси Папа Лев XIV зійшов у супроводі Патріархів Східних Католицьких Церков до гробу святого апостола Петра, що розташований під головним престолом базиліки Святого Петра. Там Папа провів якийсь час у мовчазній молитві, яку завершив кадінням. Там же лежали єпископські відзнаки Петрового служіння – паллій та «Перстень рибалки», який узяли диякони, після чого розпочалася процесійна хода до вівтаря, розташованого перед базилікою на площі. Ходу супроводжував спів літанії «Laudes Regiæ», в якій особливим чином призивається заступництво святих апостолів, святих римських єпископів та святих Риму. Прибувши на місце богослужіння, Святіший Отець прочитав молитву благословення окропив літургійне зібрання освяченою водою.

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Після читань зі Святого Письма відбувся обряд накладення паллія та вручення «Перстня рибалки». Кардинал Маріо Дзенарі, представник кардиналів-дияконів, а також європейського континенту та Близького Сходу, проказав молитву й наклав на плечі Святішого Отця паллій. Опісля кардинал Фрідолін Амбонґо Бесунґу, представник кардиналів-пресвітерів та африканського континенту, проказав спеціальну молитву, призиваючи особливу Господню допомогу для Наступника святого Петра. Врешті, кардинал Луїс Антоніо Таґле, представляючи кардиналів-єпископів та азійський континент, вручив Папі перстень-печатку, що є символом його влади.

Папа поблагословив літургійне зібрання Книгою Євангелій, після чого відбувся символічний акт послуху від різних станів Божого люду. Серед тих, хто представляв вірних усього світу, були кардинали Франк Лео з Канади, Жайме Спенґлер з Бразилії та Джон Рібат з Папуа Нової Ґвінеї. В обряді також взяли участь єпископ з Перу, один священник, один диякон, очільники Міжнародної спілки генеральних настоятельок та Спілки генеральних настоятелів, подружня пара та юнак і дівчина.

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Служіння єдності та любові

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Далі Святіший Отець виголосив проповідь. У світлі євангельського уривку про чудесну риболовлю та зустріч воскреслого Христа з учнями на березі Тиверіадського озера, Лев XIV поділився думками про те, що двома вимірами місії, яку Ісус довірив святому Петрові, є любов та єдність. Це випливає з діалогу між Ісусом і Петром, під час якого Спаситель запитує його про те, чи любить він Його більше ніж інші. «Коли Ісус звертається до Петра, Євангелія використовує грецьке дієслово agapao, яке вказує на любов, яку Бог має до нас, на Його жертвування Себе беззастережно і без розрахунків, відмінне від того, яке використовується для відповіді Петра, що, натомість, описує любов дружби, якою ми обмінюємось між собою», – сказав Папа, зауваживши, що Спаситель покликається на любов Отця, немов каже: «Лише якщо ти пізнав і відчув цю Божу любов, яка ніколи не згасає, зможеш пасти мої ягнята; лише в любові Бога Отця зможеш любити своїх братів з отим “більше”, тобто віддаючи життя за своїх братів».

Таким чином, за словами Святішого Отця, Петрові доручене завдання «любити більше» та віддавати своє життя за паству. «Петрове служіння відзначається саме цією жертвенною любов’ю, бо Церква Риму головує в любові, а її справжньою владою є Христова любов. Ніколи не йдеться про те, щоб упіймати інших через підкорення, релігійну пропаганду чи засобами могутності, а йдеться завжди й лише про те, щоб любити так, як любив Ісус», – сказав він, додаючи, що Петро повинен пасти отару, «ніколи не піддаючись спокусі бути самотнім ватажком або керівником, поставленим над іншими, роблячи себе паном над довіреним йому людьми», від нього «вимагається служити вірі своїх братів і сестер, крокуючи разом з ними».

«Хочу, браття й сестри, щоб саме це було нашим першим великим прагненням: Церква з’єднана, знак єдності та сопричастя, що стає закваскою примиреного світу», – мовив Лев XIV, зазначаючи, що «досі бачимо надто багато розбрату, надто багато ран, спричинених ненавистю, насильством, упередженнями, страхом перед відмінністю, економічною парадигмою, яка експлуатує земні ресурси та маргіналізує найбідніших». «І ми серед цього тіста хочемо бути маленькою закваскою єдності, сопричастя, братерства», – наголосив він, цитуючи своє гасло: «В єдиному Христі ми – одно».

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Делегації та паломники

У богослужінні взяли участь приблизно 200 тисяч вірних, між якими також були паломники, що прибули з нагоди Ювілею церковних братств. Понад 150 офіційних делегацій представляли міжнародну спільноту, чимало країн були представлені на найвищому рівні, зокрема, Україну представляв Президент Володимир Зеленський. Були присутні екуменічні делегації, деякі очолювані предстоятелями, зокрема, були присутні Вселенський патріарх Вартоломей І та Єрусалимський патріарх Теофіл ІІІ. Не бракувало представників інших релігій, зокрема, юдаїзму, ісламу, індуїзму, буддизму, сикхізму, зорооасризму та джайнізму.