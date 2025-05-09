Урочиста Меса з нагоди початку понтифікату та інші зустрічі й заходи Папи (анонс)

Префектура Папського дому поширила повідомлення про програму зустрічей, аудієнцій і богослужінь Папи Лева XIV протягом перших тижнів його понтифікату.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Святу Месу з нагоди початку понтифікату Папа Лев XIV відслужить у неділю, 18 травня, на площі Святого Петра у Ватикані, а в середу після цього, 21 травня, проведе свою першу загальну аудієнцію. Про це дізнаємося з програми заходів, яку в п’ятницю, 9 травня 2025 р., поширила Префектура Папського дому.

Вже в суботу, 10 травня, Святіший Отець проведе зустріч з кардиналами, а в неділю, 11 травня, опівдні очолить проказування молитви «Царице неба».

На понеділок, 12 травня, запланована зустріч з пресою, а на четвер, 16 травня, – з Дипломатичним Корпусом.

У вівторок, 20 травня, Папа Лев XIV здійснить акт прийняття у канонічне володіння Папської базиліки святого Павла за мурами.

На суботу, 24 травня, запланована зустріч Святішого Отця з працівниками Римської курії та Держави-Міста Ватикану, а на неділю, 25 травня – молитва «Царице неба» і прийняття у канонічне володіння Папської базиліки святого Івана на Латерані, катедри Римської дієцезії, та Папської базиліки Пресвятої Марії.