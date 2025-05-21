Програма папських богослужінь на червень

Богослужіння з паломниками з нагоди Святого Року, консисторія, процесійна хода з Найсвятішими Тайнами та престольний празник. Такою є насичена програма богослужінь, які Папа Лев XIV очолить протягом червня.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Бюро Папських літургійних богослужінь оприлюднило програму богослужінь, які Папа Лев XIV очолить протягом червня. Значну частину програми становлять богослужіння з учасниками великих ювілейних подій.

Цей місяць розпочинається неділею, тож уже 1 червня Святіший Отець відслужить на площі Святого Петра у Ватикані Святу Месу з нагоди Ювілею сімей, дітей, дідусів і бабусь та похилих віком.

Через тиждень, 8 червня, в урочистість П’ятидесятниці, відзначатиметься також Ювілей церковних рухів, асоціацій і нових спільнот. В цей день Папа Лев XIV відслужить Святу Месу на площі Святого Петра. Натомість наступного дня, 9 червня, в день літургійного спомину Пречистої Діви Марії, Матері Церкви, Святіший Отець відслужить у базиліці Святого Петра Святу Месу з нагоди Ювілею Святого Престолу.

У п’ятницю, 13 червня, Святіший Отець проведе звичайну прилюдну консисторію з метою затвердження деяких канонізаційних процесів. Зустріч із кардиналами відбудеться у залі Консисторій Апостольського палацу.

В неділю, 15 червня, урочистість Пресвятої Тройці, відзначатиметься Ювілей світу спорту. Також і з цієї нагоди Папа очолить Святу Месу на площі Святого Петра. Через тиждень, 22 червня, коли в Італії відзначатиметься Урочистість Найсвятіших Тіла і Крові Христових, Єпископ Риму очолить ввечері Святу Месу в катедральному соборі Римської дієцезії – базиліці святого Івана на Латерані, після якої відбудеться процесійна хода до базиліки Пресвятої Марії, яка завершиться благословенням Найсвятішими Тайнами. Зазначимо, що у Ватикані свято Corpus Domini відзначатиметься у четвер, 19 червня.

В урочистість Пресвятого Ісусового Серця, в п’ятницю, 27 червня, Святіший Отець відслужить на площі Святого Петра у Ватикані Святу Месу з нагоди Ювілею священників. У неділю, 29 червня, в урочистість святих апостолів Петра і Павла, Папа відслужить Святу Месу в базиліці Святого Петра, під час якої поблагословить паллії для новопризначених митрополитів.