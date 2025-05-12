Папські богослужіння на найближчий період

Богослужіння, пов’язанні з початком його служіння на Петровому престолі, а також рукоположення нових пресвітерів. Такою є програма богослужінь Папи Лева XIV на травень.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Бюро Папських літургійних богослужінь оприлюднило програму богослужінь на травень, які очолить Папа Лев XIV. Першою в цьому переліку є Свята Меса з нагоди початку Петрового служіння, яку Святіший Отець очолить на площі Святого Петра у Ватикані в неділю, 18 травня, о 10:00.

У вівторок, 20 травня, Папа Лев XIV о 17:00 відвідає базиліку святого Павла за мурами, де помолиться перед гробом святого Павла.

В неділю, 25 травня, в базиліці святого Івана на Латерані, катедральному соборі Римської дієцезії, о 17:00 Святіший Отець очолить Євхаристійне богослужіння, під час якого відбудеться введення на катедральний престол Римської дієцезії. Опісля Папа завітає до базиліки Santa Maria Maggiore, де помолиться перед чудотворною іконою Пресвятої Богородиці Salus Populi Romani.

У суботу, 31 травня, свято Відвідин Пречистої Діви Марії, Святіший Отець о 10:00 очолить Святу Месу в базиліці Святого Петра, під час якої уділить пресвітерські свячення.