Папа Лев XIV до анабаптистів: жити заповіддю любові

З нагоди 500-річчя анабаптистського руху, Святіший Отець звернувся до послідовників цієї протестантської течії, наголошуючи на Христовій заповіді любові.

о. Яків Шумило – Ватикан

У четвер, 30 травня 2025 р., було опубліковане послання Папи Лева XIV до учасників святкування 500-річчя анабаптистського руху, яке відбулося в швейцарському Цюріху. У ньому Святіший Отець зосередився на радості воскресіння Христа, Який дарує своїм учням мир (Ів. 20,19).

Жити заповіддю любові

Папа зазначає, що прийняття Христового миру включає в себе відкритість на дари Святого Духа, де всі послідовники Ісуса можуть «зануритися в радикальну новизну християнської віри і життя». «Гасло “Відвага любити”, який ви обрали для вашого святкування, нагадує передусім про необхідність для католиків і менонітів докладати всіх зусиль, щоб жити заповіддю любові, покликанням до християнської єдності та дорученням служити нашому ближньому», – пише він. Крім того, це передбачає необхідність чесності й доброзичливості в осмисленні спільної історії, «яка включає в себе болючі рани й наративи», що впливають на обопільні відносини та сприйняття один одного, щоб гоїти рани минулого і будувати нове майбутнє завдяки відвазі любити.

Будувати цивілізацію любові

Як зауважує Святіший Отець, єдність між християнами не є легким завданням, але саме в особливі моменти випробувань Христос об’являв волю Отця, яка полягає у плеканні єдності. «Саме тоді, коли, кинувши виклик фарисеям, Він навчав нас, що дві найбільші заповіді – це любов до Бога і до ближнього (пор. Мт. 22,34-40); саме тоді, напередодні Своїх страстей, Він говорив про необхідність єдності: “щоб усі були одно... щоб світ увірував” (Ів. 17,21)», – зауважує Папа. За його словами, в контексті нашого розореного війною світу, постійний шлях зцілення та зміцнення братерства відіграє фундаментальну роль, адже що більше християни будуть об’єднані, то ефективнішим буде свідчення про Христа, Князя Миру, для розбудови цивілізації любові.