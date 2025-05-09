Перші зустрічі новообраного Папи Лева XIV з вірними

Ввечечі, в день свого обрання, Папа Лев XIV зустрівся з мешканцями палацу «Sant’Uffizio», місця поблизу Ватикану, в якому він проживав до початку конклаву. Зустріч відбулася на внутрішньому подвірʼї.

о. Яків Шумило, ЧСВВ / Isabella Piro – Ватикан

У четвер, 8 травня 2025 р., ввечері, через кілька годин після обрання, Папа Лев XIV попрямував до місця, у якому мешкав протягом останніх семи тижнів – до «Palazzo del Sant’Uffizio», де також розміщений осідок Дикастерії віровчення, щоб подякувати колишнім сусідам за добрий побут. Саме там він і заночував у першу ніч після свого обрання.

Після уділення першого благословення «Urbi et Orbi», численні ватиканські працівники з нетерпінням очікували Папу Лева XIV біля «Дому святої Марти» у Ватикані, вигукуючи: «Хай живе Папа». У відповідь Святіший Отець привітав їх помахом руки.

Відтак він попрямував на подвір’я «Palazzo del Sant’Uffizio» та привітався з кожним рукостисканням, а з деякими вірними з Мексики та Венесуели навіть обмінявся кількома словами іспанською мовою. Під час зустрічі до Папи сором’язливо підійшла дівчинка Мікела, просячи його благословити та підписати Біблію. Він же з радістю прийняв це прохання та з ноткою гумору додав: «Мені ще потрібно буде зробити кілька спроб цього підпису, адже попередній більше не знадобиться».

Поблагословивши вірних, Святіший Отець ще раз привітав й подякував присутнім. Зрештою, він не відмовив у тому, щоб з кількома зробити спільне «селфі». Опісля попрямував до помешкання, при вході до якого досі висіла скромна табличка: "Robert Card. Prevost".