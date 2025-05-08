Перші аудієнції та богослужіння Папи Лева XIV

Маттео Бруні, Директор Ватиканського прессцентру, розповів про перші заходи, які проведе новобраний Папа.

Ввечері, 8 травня 2025 р., Директор Пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні провів брифінг для журналістів, під час якого розповів про перші богослужіння та заходи, які проведе Папа Лев XIV. Насамперед, він зауважив, що обране імʼя є покликанням на спадщину Лева ХІІІ, автора першої соціальної енцикліки «Rerum novarum».

Маттео Бруні повідомив, що завтра в Сикстинській каплиці об 11:00 Папа Лев XIV відслужить Святу Месу з кардиналами. В неділю опівдні – молитва «Царице неба» з лоджії базиліки Святого Петра. У понеділок Святіший Отець в 10:00 зустрінеться в залі Павла VI з журналістами та працівниками медіа.