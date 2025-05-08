Мир нехай буде з усіма вами. Перше вітання Папи Лева XIV

Сто тисяч римлян, паломників і туристів вітали новообраного Папу на площі Святого Петра у Ватикані. Він же привітав усіх Христовим побажанням миру.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

«Мир нехай буде з усіма вами!». Христовим вітанням, сказаним у день воскресіння, новообраний Папа Лев XIV розпочав своє перше слово, сказане з лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані.

У четвер, 8 травня 2025 р., кардинали, зібрані на Конклаві після відходу до вічності Папи Франциска, обрали його наступником кардинала Роберта Превоста, який взяв собі ім’я Лев XIV. Про позитивний результат голосування о 18:08 римського часу сповістив білий дим з комина над Сикстинською каплицею та урочистий передзвін, який почав скликати римлян і гостей міста на площу.

Через сорок хвилин кардинал-протодиякон Доменік Мамберті оголосив імʼя нового Наступника святого Петра. Ще через кілька хвилин новий Єпископ Риму з’явився в лоджії базиліки, щоб виголосити своє перше слово та уділити перше благословення «Urbi et Orbi». Його оплесками привітав стотисячний збір людей, над якими майоріли прапори з усіх частин світу. Не бракувало між ними й українських. В очікуванні на вихід нового Вселенського Архиєрея на суміжні балкони вийшли кардинали, між якими своїм характерним вбранням вирізнявся український греко-католицький єпископ Микола Бичок, який був серед 133 кардиналів-виборців, які голосували в Сикстинській каплиці.

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Щоб побажання миру ввійшло в кожне серце

«Мир нехай буде з усіма вами! Дорогі браття і сестри, це перше привітання Воскреслого Христа, Доброго Пастиря, який проклав шлях для Божого стада. Я теж хотів би, щоб це привітання миру увійшло у ваші серця, досягло ваших родин, усіх людей, де б вони не були, усіх народів, усієї землі. Мир вам!» – сказав Святіший Отець, слова якого зустріли гучні оплески. «Це мир Воскреслого Христа, – вів далі він, – беззбройний і обеззброюючий мир, смиренний і витривалий. Він походить від Бога, Бога, який любить нас усіх беззастережно. У наших вухах все ще звучить слабкий, але завжди відважний голос Папи Франциска, який благословляв Рим!» – мовив він, згадуючи про те, як його попередник 18 днів тому уділяв своє останнє благословення.

«Дозвольте мені розвинути це благословення: Бог любить нас, Бог любить вас усіх, і зло не переможе! Ми всі в Божих руках. Тому без страху, об'єднавшись, рука в руку з Богом і один з одним, прямуймо вперед. Ми є учнями Христа. Христос іде перед нами. Світ потребує Його світла. Людство потребує Його як моста, щоб його досяг Бог і Його любов. Допоможіть і нам, і один одному будувати мости, діалогом, зустріччю, єднаючись, щоб бути одним народом, який завжди перебуває в мирі. Дякую Папі Франциску!».

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Я з вами – християнин

Далі Папа Лев XIV подякував співбратам-кардиналам, за те, що обрали його Наступником святого Петра, щоб разом з ними прямувати вперед «як об’єднана Церква, завжди шукаючи мир, справедливість, завжди стараючись трудитися як люди, вірні Ісусові Христові, без страху, щоб звіщати Євангеліє, щоб бути місіонерами». Він нагадав, що є вихідцем із чернечої родини августиніянців і повторив слова святого Августина: «З вами я – християнин, а для вас – єпископ». «Особливі вітання скеровую до Церкви Риму! Ми повинні разом шукати способів бути місіонерською Церквою, Церквою, яка будує мости, діалог, завжди відкритою, яка ця площа з розпростертими обіймами. Для всіх, всіх, хто потребує нашої милосердної любові, нашої присутності, нашого діалогу та любові». Святіший Отець також скерував кілька слів іспанською мовою до вірних дієцезії Чіклайо в Перу, де він служив як єпископ перед призначенням до Римської курії.

«Для всіх вас, браття і сестри Риму, Італії, всього світу, ми хочемо бути синодальною Церквою, Церквою, яка прямує вперед, Церквою, яка завжди прагне миру, яка завжди шукає милосердної любов, яка завжди старається бути близькою, особливо до тих, хто страждає», – підсумував Лев XIV, а перед тим, як уділити своє перше благословення, нагадав, що цього дня підноситься особлива благальна молитва до Богородиці в Помпеях, а тому запросив усіх проказати разом молитву «Радуйся, Маріє».

«Отож, я хотів би помолитися разом з вами. Молімося разом за цю нову місію, за всю Церкву, за мир у світі і просімо Марію, нашу Матір, про цю особливу благодать», – запросив Папа.