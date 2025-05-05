Папамобіль миру – останній подарунок Папи Франциска для Гази

Папа Франциск висловив останню волю, щоб панорамний автомобіль, який використовувався під час аудієнцій та подорожей, переобладнали на пересувну медичну клініку для дітей Гази. Завдяки цьому автомобілю «Карітас Єрусалим» матиме змогу надавати медичну допомогу дітям, які в умовах війни та зруйнованої системи охорони здоров’я не мають до неї доступу.

с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ/Francesca Merlo – Ватикан

Миротворча спадщина Папи Франциска продовжує бути джерелом світла в нашому охопленому конфліктами світі. Близькість, яку він виявляв до найуразливіших під час своєї земної місії, сяє навіть після його смерті, і ця нещодавня несподіванка не є винятком: Його папамобіль, той самий транспортний засіб, з якого він вітав мільйони вірних по всьому світу, перетворюється на мобільний медичний пункт для дітей Гази.

Остання воля Папи Франциска для дітей Гази

Це була його остання воля з думкою про людей, з якими він виявляв таку солідарність протягом усього свого понтифікату, особливо в останні роки. І в останні місяці свого життя Папа доручив ініціативу Карітасу Єрусалиму, прагнучи відповісти на важку гуманітарну кризу в Газі, де майже мільйон дітей стали вимушеними переселенцями. В умовах жахливої війни, зруйнованої інфраструктури, понівеченої системи охорони здоров'я та відсутності освіти, діти першими платять за це ціну: голод, інфекції та інші хвороби, яким можна запобігти щепленням, ставлять під загрозу їхнє життя.

Папа Франциск часто повторював: «Діти не є числами. Це – обличчя, імена, історії. І кожна дитина є святинею». Завдяки цьому останньому подарунку його слова перетворилися на дії. Панорамний автомобіль, який використовувався під час аудієнцій та подорожей, оснащують обладнанням для діагностики, обстеження та лікування - включаючи експрес-тести на інфекції, діагностичне обладнання, щеплення, набори для накладання швів та інші засоби надання необхідної медичної допомоги. Його будуть обслуговувати лікарі та санітарами, які зможуть надавати допомогу дітям у найвіддаленіших куточках Гази, як тільки буде відновлено гуманітарний доступ до цієї території.

(Caritas)

У прес-релізі Петер Брюн, генеральний секретар Карітасу Швеції, написав: «Завдяки цьому автомобілю ми зможемо дістатися до дітей, які сьогодні не мають доступу до медичної допомоги, до дітей, які отримали поранення і не отримують повноцінного харчування». «Це конкретне рятівне втручання, в той час, коли система охорони здоров'я в Газі майже повністю зруйнована», – додав він.

Заклик, щоб ніколи не забути

Карітас Єрусалиму, який вже давно служить громадам Гази в складних умовах, очолює ці зусилля на місцевому рівні. Маючи понад сто співробітників, які присвятили себе наданню медичної допомоги, організація продовжує розвивати спадщину милосердя і сили Папи Римського, несучи його останнє благословення жителям Гази. «Цей автомобіль уособлює любов, турботу і близькість Його Святості до найбільш вразливих, які він проявляв протягом всієї кризи», – сказав Антон Асфар, генеральний секретар Карітасу Єрусалиму. На фотографіях, опублікованих в рамках проекту, видно, що автомобіль був ретельно пристосований до потреб тих, хто цього найбільше потребує. Але «це не просто транспортний засіб», – сказав Брюн. – Це послання про те, що світ не забув про дітей в Газі». «І це також запрошення: щоб і решта світу пам'ятала про них», – підсумував він.