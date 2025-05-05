Папамобіль миру – останній подарунок Папи Франциска для Гази
с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ/Francesca Merlo – Ватикан
Миротворча спадщина Папи Франциска продовжує бути джерелом світла в нашому охопленому конфліктами світі. Близькість, яку він виявляв до найуразливіших під час своєї земної місії, сяє навіть після його смерті, і ця нещодавня несподіванка не є винятком: Його папамобіль, той самий транспортний засіб, з якого він вітав мільйони вірних по всьому світу, перетворюється на мобільний медичний пункт для дітей Гази.
Остання воля Папи Франциска для дітей Гази
Це була його остання воля з думкою про людей, з якими він виявляв таку солідарність протягом усього свого понтифікату, особливо в останні роки. І в останні місяці свого життя Папа доручив ініціативу Карітасу Єрусалиму, прагнучи відповісти на важку гуманітарну кризу в Газі, де майже мільйон дітей стали вимушеними переселенцями. В умовах жахливої війни, зруйнованої інфраструктури, понівеченої системи охорони здоров'я та відсутності освіти, діти першими платять за це ціну: голод, інфекції та інші хвороби, яким можна запобігти щепленням, ставлять під загрозу їхнє життя.
Папа Франциск часто повторював: «Діти не є числами. Це – обличчя, імена, історії. І кожна дитина є святинею». Завдяки цьому останньому подарунку його слова перетворилися на дії. Панорамний автомобіль, який використовувався під час аудієнцій та подорожей, оснащують обладнанням для діагностики, обстеження та лікування - включаючи експрес-тести на інфекції, діагностичне обладнання, щеплення, набори для накладання швів та інші засоби надання необхідної медичної допомоги. Його будуть обслуговувати лікарі та санітарами, які зможуть надавати допомогу дітям у найвіддаленіших куточках Гази, як тільки буде відновлено гуманітарний доступ до цієї території.
У прес-релізі Петер Брюн, генеральний секретар Карітасу Швеції, написав: «Завдяки цьому автомобілю ми зможемо дістатися до дітей, які сьогодні не мають доступу до медичної допомоги, до дітей, які отримали поранення і не отримують повноцінного харчування». «Це конкретне рятівне втручання, в той час, коли система охорони здоров'я в Газі майже повністю зруйнована», – додав він.
Заклик, щоб ніколи не забути
Карітас Єрусалиму, який вже давно служить громадам Гази в складних умовах, очолює ці зусилля на місцевому рівні. Маючи понад сто співробітників, які присвятили себе наданню медичної допомоги, організація продовжує розвивати спадщину милосердя і сили Папи Римського, несучи його останнє благословення жителям Гази. «Цей автомобіль уособлює любов, турботу і близькість Його Святості до найбільш вразливих, які він проявляв протягом всієї кризи», – сказав Антон Асфар, генеральний секретар Карітасу Єрусалиму. На фотографіях, опублікованих в рамках проекту, видно, що автомобіль був ретельно пристосований до потреб тих, хто цього найбільше потребує. Але «це не просто транспортний засіб», – сказав Брюн. – Це послання про те, що світ не забув про дітей в Газі». «І це також запрошення: щоб і решта світу пам'ятала про них», – підсумував він.