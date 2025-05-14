Папа прийняв тенісиста Яніка Сіннера, очільника рейтингу тенісистів

Папа Лев XIV, відомий своїм захопленням тенісом, зустрівся у Ватикані з першою ракеткою світу італійським тенісистом Янніком Сіннером. Він був разом з батьками, а також з очільником Італійської федерації тенісу та паделю.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У середу, 14 травня 2025 р., Папа Франциск зустрівся у кабінеті при залі Павла VI у Ватикані з першою рекеткою світу італійським тенісистом Янніком Сіннером. У короткій зустрічі, що складалася з привітань, короткого діалогу та обміну подарунками, взяли участь також батьки атлета Ганспетер і Сіґлінда та президент Італійської федерації тенісу і паделю Анджело Бінаґі, який вручив Папі почесний членський квиток з його ім'ям.

Подарувавши Святішому Отцеві пару ракеток, Сіннер подав м’яч і запропонував трошки зіграти, адже відомо, що Папа захоплюється тенісом. «Ще щось розіб’ємо тут, краще не будемо», – пожартував той.

Цими днями в Римі триває відкритий чемпіонат Італії з тенісу 2025 року, офіційно відомий як Internazionali BNL d'Italia. Престижний тенісний турнір, що входить до турнірних сіток ATP і WTA 1000, розпочався 7 травня і завершиться 18 травня.