Лев XIV журналістам: відважно обирайте шлях комунікації миру

Дякуючи журналістам за працю, виконану в цей особливий період в житті Церкви, Папа Лев XIV підніс заклик про звільнення тих журналістів, які через вірність своїм обов’язкам потрапили до в’язниці. Він наголосив на тому, що мир залежить також і від того, як ми комунікуємо.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Ви перебуваєте на передовій, розповідаючи про конфлікти та сподівання на мир, про ситуації несправедливості та бідності, про мовчазну працю багатьох людей задля кращого світу. Саме тому я прошу вас свідомо і відважно обирати шлях комунікації миру», – таким побажанням Папа Лев XIV завершив своє слово до журналістів. Зустріч, яка в понеділок, 12 травня 2025 р., відбулася в залі Павла VI у Ватикані, була присвячена представникам медіа з усього світу, які в ці дні прибули до Риму, щоб висвітлювати події, пов’язані з похороном Папи Франциска та обранням Лева XIV. «Дякую вам за роботу, яку ви зробити та робите в цей час, який для Церкви є часом благодаті», – сказав Святіший Отець.

Мир починається з кожного з нас

Папа нагадав, що Ісус у своїй нагірній проповіді називав блаженними миротворцем. За його словами, це блаженство є викликом для всіх, але особливим чином стосується журналістів, покликаних розвивати «інший стиль комунікації», не той, який «шукає схвалення будь-якою ціною, не приміряє на себе агресивні слова, не приймає модель суперництва, ніколи не відокремлює пошуки правди від любові, з якою ми повинні її шукати». «Мир починається з кожного з нас: з того, як ми дивимося на інших, як слухаємо інших, як говоримо про інших; і в цьому сенсі те, як ми комунікуємо, має фундаментальне значення: ми повинні сказати "ні" війні слів і зображень, повинні відкинути парадигму війни», – наголосив він.

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Солідарність з в’язнями сумління

У цьому контексті Лев XIV від імені Церкви наголосив на солідарності з тими журналістами, які ув’язнені через свої старання розповідати правду, а також закликав до їх звільнення. «Церква вбачає в цих свідках, маю на увазі тих, хто висвітлює війну навіть ціною власного життя, мужність тих, хто захищає гідність, справедливість і право народів на інформацію, бо тільки поінформовані народи можуть робити вільний вибір. Страждання цих ув'язнених журналістів кидають виклик совісті націй і міжнародній спільноті, закликаючи всіх нас захистити безцінне благо свободи», – сказав Папа.

Приймати виклики часу

Святіший Отець подякував присутнім за служіння правді. «Ви перебували протягом цих тижнів у Римі, щоби розповідати про Церву, її розмаїття та, разом з цим, про її єдність», – сказав він, згадуючи про богослужіння Страсного Тижня, про відхід до вічності Папи Франциска, про події, пов’язані з Конклавом. Папа відзначив, що вони зуміли розповісти про «красу Христової любові, яка поєднує нас усіх, робить нас одним народом під проводом Доброго Пастиря». «Ми живемо часи, які не є легко переживати та розповідати, які є викликом для всіх нас і від яких ми не повинні тікати. Навпаки, вони вимагають від кожного з нас, у різних ролях і служіннях, ніколи не піддаватися посередності. Церква повинна прийняти виклик часу, і так само не може існувати комунікації та журналістики поза часом та історією», – додав Лев XIV, дякуючи представникам медіа за зусилля, спрямовані на те, щоб долати стереотипи, якими часто наповнений погляд на життя християн і Церкви. «Дякую вам за те, що ви зуміли збагнути суттєве з того, ким ми є, й передавати це всіма засобами всьому світу», – сказав він.

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Комунікація, яка єднає

За словами Наступника святого Петра, сьогодні одним із найбільших викликів є розвивати комунікацію, яка допоможе нам «вийти з вавилонської вежі», тобто, з «плутанини мов без любові». Тому важливим є те, які слова і який стиль застосовується. «Комунікація – це не тільки передавання інформації, але й створення культури, людського й цифрового середовища, які ставатимуть простором діалогу та зіставлення», – пояснив він, наголошуючи на важливості цієї місії в контексті технологічного розвитку, зокрема, штучного інтелекту.

Роззброїти комунікацію

Підсумовуючи, Папа Лев XIV зазначив, що «з часом ми краще пізнаємо одні одних». Він побажав, щоб кожен з присутніх міг сказати, що своїми репортажами зуміли «відкрити натяк на таємницю нашої людяності», пробудити «прагнення любові й миру». Тому ці роздуми Святіший Отець підсумував закликом свого попередника Папи Франциска з його останнього послання на День суспільних комунікацій. «Роззброюймо комунікацію від упереджень, злоби, фанатизму та ненависті, очистьмо її від агресії. Нам не потрібна громоподібна, мускулиста комунікація, а комунікація, здатна слухати, збирати голоси слабких, які не мають голосу. Роззброюймо слова і допоможемо роззброїти Землю. Роззброєна комунікація, комунікація, яка роззброює, дозволяє нам ділитися іншим поглядом на світ та діяти у спосіб, послідовний з нашою людською гідністю», – закликав Лев XIV.