Папа університетам Північної та Південої Америки: мости єднання

Напередодні десятої річниці оприлюднення енцикліки Папи Франциска «Laudato si’» Папа Лев XIV звернувся до учасників Мережі університетів з метою турботи про наш спільний дім, які зібралися в Папському католицькому університеті Ріо-де-Жанейро. Він наголосив на важливості пошуків шляхів до вирішення проблеми державного та екологічного боргу та заохотив ректорів університетів бути будівничими мостів єднання між Америкою та Піренейським півостровом.

с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ – Ватикан

У вівторок, 20 травня 2025 р., Папа Лев XIV звернувся за допомогою відеопослання до учасників Мережі університетів з метою турботи про наш спільний дім, які зібралися в Папському католицькому університеті Ріо-де-Жанейро з нагоди 10-ї річниці енцикліки Папи Франциска Laudato siʼ.

Взаємозв’язок між зовнішнім і екологічним боргом

Святіший Отець висловив свою радість з приводу зобов'язання Мережі брати участь «у синодальній праці розпізнавання в рамках підготовки до 30-ї Конференції ООН зі зміни клімату (COP30)». Він визнав цінність зусиль університетів, які роздумують над «можливим списанням зовнішнього боргу», беручи до уваги «екологічний борг». Йдеться про пропозицію, яку Папа Франциск висловив у своєму посланні з нагоди Всесвітнього дня миру.

Будьте будівничими мостів єднання

«Я знаю, що ви берете участь у синодальній праці розпізнавання в рамках підготовки до Конференції ООН зі зміни клімату, – сказав він. – І в цей Ювілейний рік, рік надії, це послання є особливо важливим». Лев XIV заохотив ректорів університетів не припиняти місію, яку вони взяли на себе: «бути будівничими мостів єднання між Америкою та Піренейським півостровом, працюючи задля соціальної та екологічної справедливості».

Папа подякував учасникам Мережі університетів задля турботи за наш спільний дім за їхні зусилля і працю та знову закликав будувати мости. На завершення він уділив благословення, ввіряючи їх Божій благодаті.