Папа Лев XIV відвідав «Селище Laudato si’» в Кастель Ґандольфо

Сьогодні вранці Лев XIV відвідав містечко, де в Папській резиденції за бажанням Папи Франциска від лютого 2023 року розмістився простір формування та підвищення обізнаності щодо захисту спільного дому. Він також відвідав Апостольський палац.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

У четвер, 29 травня 2025 р., урочистість Вознесіння, що є вихідним днем у Ватикані, Папа Лев XIV здійснив відвідини літньої папської резиденції у містечку Кастель-Гандольфо. Про це повідомила пресслужба Святого Престолу

Метою візиту були відвідини «Селища Laudato si'», проекту, який у 2023 році на території заміської резиденції створив Папа Франциск як навчальний простір на тему піклування про спільний дім в дусі однойменної енцикліки, десятиріччя якої припадає цими днями. З цієї нагоди Лев XIV також відвідав Апостольський палац, який Папа Франциск від 2016 року перетворив на музейний осередок, відкритий для відвідувачів.

Конкретизація принципів Laudato si'

«Я задумав створити зриму модель мислення, структури та дії, яку назвав “Селище Laudato siʼ”», – так Папа Франциск пояснював свою ідею, маючи на увазі 55 гектарів літньої резиденції Римських Архиєреїів у Кастель-Ґандольфо, 35 з яких займають мальовничі сади, а 20 – сільськогосподарські угіддя, ферма, теплиці та господарські будівлі, які, за його словами, виявилися «відповідним місцем для розміщення своєрідної “лабораторії”, в якій можна було б експериментувати з навчальними програмами». Ці експерименти втілилися в навчальний курс для садівників і озеленювачів, в якому, серед іншого, беруть участь кандидати зі складних життєвих обставин: мігранти, біженці, люди з інвалідністю, колишні в'язні, жертви насильства, молодь і безробітні дорослі.