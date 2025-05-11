Папа відвідав санктуарій у Дженаццано та помолився на гробі попередника

У суботу після свого обрання Папа Лев XIV здійснив приватне паломництво до Марійського санктуарію поблизу Риму, до якого вже їздить майже 50 років. Повертаючись до Ватикану, він відвідав базиліку Пресвятої Марії, де помолився перед чудотворною іконою Богородиці Спасіння римського люду і віддав шану своєму попередникові Франциску.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Я дуже хотів приїхати сюди в ці перші дні нового служіння, яке Церква довірила мені, щоб продовжувати місію Наступника святого Петра», – сказав Папа Лев XIV, промовляючи до вражених мешканців містечка Дженаццано поблизу Риму, з якими в суботу, 10 травня 2025 р., пополудні зустрівся у санктуарії Пресвятої Богородиці, Матері Доброї Поради. Для свого першого виїзду новообраний Святіший Обрав символічне місце – санктуарій, яким опікуються його співбрати-августиніянці і який він відвідував, виконуючи різні служіння.

Тут вшановується образ Пресвятої Богородиці, який особливим чином близький Августиніянському Ордену, а також повʼязаний з Папою Левом ХІІІ, який 1903 році надав святині статус малої базиліки, але не зміг відвідати, бо в цей період Папи не покидали Ватикан. Інші Папи, натомість, відвідували санктуарій: Іван ХХІІІ 1959 року, а Папа Іван Павло ІІ – 1993. Кардинал Превост служив тут Святу Месу рік тому, 25 квітня 2024 року.

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Вітання і молитва

Прибуття несподіваного гостя вітали кількасот вірних, які зібралися на площі, а також виглядали з вікон і балконів. Увійшовши до храму, де привітався з вірянами, Папа приклякнув у молитві спочатку перед вівтарем, а потім перед образом Богородиці, залишивши в дарунок букет білих троянд. Санктуарієві Лев XIV подарував чашу і патену. Разом з присутніми він проказав молитву Івана Павла ІІ до Матері Доброї Поради.

На завершення, після молитви «Радуйся, Маріє» та гімну «Радуйся, Царице, Мати Милосердя», Папа звернувся до присутніх у храмі, вітаючи їх та мешканців Дженаццано, що зібралися на вулиці: «Я дуже хотів приїхати сюди в ці перші дні нового служіння, яке Церква довірила мені, щоб виконувати цю місію Наступника святого Петра». А згадуючи про візит, який він здійснив після обрання Генеральним Настоятелем Ордену Святого Августина, і про своє рішення «віддати своє життя Церкві», Лев XIV підтвердив свою «довіру до Матері Доброї Поради», супутниці «світла, мудрості», словами, зверненими Марією до слуг в день весілля в Кані, про яке розповідається в Євангелії від Івана: «Все, що вона вам скаже, робіть». Разом з чернечою спільнотою Папа перейшов до внутрішньої кімнати для приватної зустрічі.

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Дар і відповідальність

Після зустрічі з місцевими августиніянцями, Святіший Отець при вході до базиліки ще раз привітався з присутніми навколо, висловивши свою радість з приводу можливості здійснити цю молитву до Матері Доброї Поради, згадавши про те, що має велику набожність до Неї, неодноразово відвідуючи цей санктуарій вже майже 50 років. «Ви маєте дуже великий дар – присутність Матері Доброї Поради, але це також означає, що на вас лежить велика відповідальність: як Мати ніколи не залишає своїх дітей, так і ви повинні бути вірними Матері, Матері Доброї Поради», – сказав Папа, скеровуючи окремі вітання до молоді, й до всіх «молодих серцем», висловивши переконання, то такими є всі присутні. «Живімо з цим духом ентузіазму, стараймося йти за Ісусом Христом, наслідуючи прекрасний приклад Марії, нашої Матері», – заохотив він.

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Візит у Велику Марійську базиліку

Повертаючись до Ватикану, Папа Лев XIV відвідав Папську базиліку Santa Maria Maggiore, де зупинився на молитві перед гробницею Папи Франциска, перед іконою Богородиці Salus Populi Romani, перед якою часто молився його попередник, а також перед статуєю Богородиці Цариці Миру.