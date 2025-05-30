Папа Лев XIV: будувати культуру життя, щоб досягти сталого миру

Зустрічаючись з представниками організацій, які організували ініціативу «Арена миру» у Вероні, Святіший Отець вказав на те, що Євангелія і соціальне вчення Церкви є важливими засобами на шляху побудови культури миру.

о. Яків Шумило – Ватикан

У четвер, 30 травня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції представників народних рухів, асоціацій громадянського суспільства, які стоять біля витоків «Арени миру», заходу, який 2024 року відбувся у Вероні за участі Папи Франциска, вилившись у рух, спрямований на формування, надаючи молоді й дорослим необхідних навичок політичного посередництва, управління конфліктами та ненасильницького методу для досягнення миру.

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Мир, який враховує місцеві реалії

На початку Лев XIV торкнувся витоків ініціативи, яка пов’язана з візитом Папи Франциска до Верони у 2024 році. «При цій нагоді Папа ще раз наголосив, що розбудова миру починається з того, що ми стаємо на бік жертв, поділяючи їхню точку зору. Ця точка зору необхідна для того, щоб роззброїти серця, погляди, уми та засудити несправедливість системи, яка вбиває і базується на культурі відкинення мов непотребу», – пригадав він.

За словами Святішого Отеця, досягнення миру потребує сердець і умів, які вишколені та сформовані в дусі уваги до іншого, здатні розпізнавати спільне благо в контексті сьогодення. «Мир, як стверджував святий Іван Павло ІІ, є неподільним благом, він або для всіх, або ні для кого. Його можна по-справжньому здобути і насолоджуватися ним, як якістю життя і цілісним розвитком, лише тоді, коли у свідомості активізується тверде й непохитне рішення присвятити себе спільному благу», – наголосив Папа.

Лев XIV додав, що у наш час, позначений швидкістю і негайністю, існує необхідність наново відкрити для себе необхідність тривалого часу, який потрібен для процесу здобуття справжнього миру, який враховує реальність (територій, громад, місцевих інституцій тощо). «Ось чому особливо цінними є ваші зусилля як народних рухів та асоціацій, які конкретно і “знизу”, в діалозі з усіма, з креативністю та винахідливістю, породженими культурою миру, реалізовують проекти та проводять заходи, спрямовані на конкретне служіння людям і спільному благу», – сказав він.

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Виховання культури взаємної поваги

«Дорогі брати і сестри, у світі, в наших суспільствах занадто багато насильства. Перед обличчям воєн, тероризму, торгівлі людьми та поширеної агресії, діти й молодь потребують досвіду, який виховує в них культуру життя, культуру діалогу та взаємної поваги», – вів далі Папа. Задля цього необхідні свідки ненасильницького способу життя. У цьому Євангелія і соціальна доктрина Церкви є для християн «джерелом живлення», а для всіх можуть стати «надійним орієнтиром».

За словами Святішого Отця, якщо ми бажаємо миру, нам необхідно підготувати інституції миру. «Ми дедалі більше усвідомлюємо, що йдеться не лише про політичні, національні чи міжнародні інституції, але й про цілий спектр інституцій – освітніх, економічних, соціальних – які потрібно залучити», – зауважив він, додавши, що заклики мають також бути втілені на інституційному рівні. На завершення Папа заохотив до активності, яка відзначатиметься закваскою єдності, спільності та братерства. «Братерство потребує відкриття, любові, досвіду, звіщення і свідчення, зі стійкою надією, що воно є можливим завдяки Божій любові, “влитій у серця наші Святим Духом” (Рим. 5,5)», – сказав Лев XIV.