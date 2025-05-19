Папа: свідчення братерства сприятиме побудові мирного світу

Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Климентинському залі Апостольського Палацу представників інших Церков і церковних спільнот та інших релігій і закликав продовжити міжрелігійний діалог та будування мостів прямуючи до єдності та вселенського братерства, щоби сприяти побудові більш мирного світу

с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 19 травня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв на аудієнції в Климентинському залі Апостольського палацу представників інших Церков і церковних спільнот та інших релігій, які прибули до Ватикану, щоб взяти участь у Святій Месі з нагоди початку Петрового служіння, яку Святіший Отець відслужив 18 травня 2025 р. на площі Святого Петра у Ватикані. Між ними, зокрема, були Вселенський патріарх Вартоломей І, греко-православний Єрусалимський патріарх Теофіл ІІІ та Католикос-Патріарх Ассирійської Церкви Сходу Мар Ава ІІІ.

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Вселенське братерство і єдність

У своєму зверненні Лев XIV згадав, що його попередник Папа Франциск наголошував під час свого понтифікату на вселенському братерстві: «У цьому аспекті Святий Дух дійсно “спонукав” його розвивати великими кроками ініціативи, які вже розпочали попередні Папи, особливо з часів святого Івана ХХІІІ». Папа Франциск, автор енцикліки Fratelli tutti, як наголосив Святіший Отець, «сприяв як екуменічному шляху, так і міжрелігійному діалогу». «Він робив це, – додав теперішній Наступник святого Петра, – перш за все, культивуючи міжособистісні стосунки таким чином, щоб, завжди цінувався людський аспект зустрічі, водночас, не оминаючи нічого, що стосується церковних стосунків».

Папа Лев XIV згадав, що його обрання відбулося в рік 1700-річчя Першого Вселенського Собору в Нікеї. «Цей Собор є важливою віхою у формулюванні Символу віри, який поділяють усі Церкви та церковні спільноти – сказав він. – Як Єпископ Риму, я вважаю одним із своїх пріоритетів прагнення до відновлення повного і видимого сопричастя між усіма, хто сповідує ту саму віру в Бога Отця, Сина і Святого Духа». Святіший Отець підкреслив, що єдність завжди була його постійною метою, про що також свідчить його девіз, обраний для його єпископського служіння, а саме вислів святого Августина In Illo uno unum, який перекладається «в єдиному Христі ми єдині». «Наше сопричастя досягається тією мірою, якою ми зустрічаємося в Господі Ісусі, – наголосив Папа. – Чим більше ми вірні та слухняні Йому, тим більше ми об'єднані між собою». Лев XIV зазначив, що християни покликані молитися і працювати разом, щоб крок за кроком прямувати до єдності, «яка є і залишається справою Святого Духа».

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Міжрелігійний діалог та будування мостів

«Тепер настав час для діалогу та будування мостів», – наголосив Святіший Отець. Він висловив свою вдячність присутнім представникам інших релігійних традицій які поділяють пошук Бога і Його волі, яка є «волею любові і життя для людей і для всього створіння». Папа привітав представників юдаїзму підкреслюючи, що декларація Другого Ватиканського Собору Nostra Aetate наголошує на величі духовної спадщини, яку поділяють християни та євреї. «Богословський діалог між християнами та євреями залишається завжди важливим і близьким моєму серцю, – сказав він. – Навіть у ці складні часи, позначені конфліктами і непорозуміннями, необхідно продовжувати динаміку цього дорогоцінного діалогу між нами».

Звертаючись до представників ісламу, Лев XIV зазначив: «Відносини між Католицькою Церквою і мусульманами відзначаються зростаючою прихильністю до діалогу і братерства, що підсилюється пошаною до цих наших братів і сестер, які “поклоняються Богові, єдиному, живому і сущому, милосердному і всемогутньому, Творцеві неба і землі, який також промовляв до людства”». Він підкреслив, що такий підхід, «заснований на взаємній повазі та свободі совісті, є міцним фундаментом для побудови мостів між нашими громадами».

Папа висловив вдячність за присутність та за вагомий внесок у справу миру представникам інших релігійних традицій: «У світі, зраненому насильством і конфліктами, кожна з представлених тут спільнот робить свій внесок мудрості, співчуття і зусилля на благо людства і збереження нашого спільного дому».

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«Ні» війні і «так» миру

Святіший Отець підсумував: «Я переконаний, що одностайні та вільні від ідеологічних і політичних умовностей, ми зможемо ефективно сказати “ні” війні і “так” миру, “ні” гонці озброєнь і “так” роззброєнню, “ні” економіці, яка збіднює народи і Землю, і “так” цілісному розвитку». Він висловив надію, що свідчення братерства представників Церков і церковних спільнот та релігій, яке, виявлятиметься за допомогою конкретних дій, «неодмінно сприятиме побудові більш мирного світу, чого прагнуть у своєму серці всі люди доброї волі». Насамкінець Папа закликав молитися за Боже благословення, щоб Його безмежна доброта і мудрість допомогли «нам жити як Його діти, як брати і сестри один для одного, щоб у світі зростала надія».