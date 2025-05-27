Папа переможцям чемпіонату з футболу: не згубити виховний потенціал спорту

Папа Лев XIV зустрівся із керівництвом та гравцями футбольного клубу «Наполі», який цього року очолив турнірну таблицю вищої футбольної ліги Італії.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Чемпіонат виграє команда в широкому значенні цього слова, і це прекрасне свідчення обміну дарами для спільної справи. На цьому наголосив Папа Лев XIV, приймаючи у вівторок, 27 травня 2025 р., делегацію футбольного клубу «Наполі», який виграв чемпіонат Італії 2024-2025. Він також звернув увагу на виховний потенціал спорту, закликавши не допускати антисвідчення.

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Таланти одного на служінні всім

«Перемога в чемпіонаті – це досягнення, яке здобувається наприкінці довгого шляху, де найважливішим є не одноразовий подвиг чи надзвичайні показники чемпіона. Чемпіонат виграє команда, і коли я кажу “команда”, я маю на увазі і гравців, і тренера, і весь колектив, і клуб», – сказав Святіший Отець, вітаючи клуб з перемогою. Він додав, що хоче скористатися нагодою цієї зустрічі саме для того, щоб наголосити на зазначеному аспекті успіху, який є важливим також і «з соціальної точки зору». «Ми знаємо, наскільки популярним футбол є в Італії та практично в усьому світі. І в цьому плані мені здається, – пояснив Папа, – що соціальна цінність такої події, яка виходить за рамки суто технічно-спортивного факту, полягає в тому, що вона є прикладом спільної роботи команди, в широкому значенні цього слова, в якій таланти окремих людей ставляться на служіння загальній справі».

Моральна якість спортивного досвіду

Лев XIV зауважив, що хоче скористатися нагодою цієї зустрічі також і для того, щоб наголосити на «виховному аспекті». За його словами, коли спорт перетворюється в бізнес, то «ризикує втратити ті цінності, які роблять його виховним, а навіть може стати антивихованням». «Щодо цього треба бути пильними, особливо, коли маємо справу з підлітками. Звертаюся із закликом до батьків і спортивних керівників: потрібно бути уважними до моральної якості спортивного досвіду на змагальному рівні, адже ставкою є загальнолюдське зростання молоді. Думаю, ми зрозуміли один одного і немає потреби в багатослівності», – сказав Святіший Отець, побажавши Божого благословення всім присутнім і їхнім родинам.