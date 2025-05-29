Папа Лев XIV привітав Раду єпископатів Латинської Америки з 70-річчям

Через телеграму на ім'я кардинала Жайме Шпенґлера, Голови Ради Єпископату Латинської Америки та Карибського регіону, Папа привітав це церковне об’єднання з нагоди 70-річчя, дякуючи йому за «служіння місіонерського пожвавлення» та душпастирську опіку над паломницьким Божим людом на «дорогому континенті».

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Подяка Раді Єпископатів Латинської Америки і Карибського регіону (CELAM) за її «служіння місіонерського пожвавлення» та визнання її як «знаку колегіальності, органу контактів, співпраці та служіння єпископських конференцій». Ці аспекти знаходимо у телеграмі, яку Папа Лев XIV надіслав на імʼя кардинала Жайме Шпенглера, Архиєпископа Порту-Алеґре (Бразилія) і Голови CELAM, з нагоди 40-ї Звичайної Генеральної Асамблеї Ради, присвяченої 70-річчю першої Конференції латиноамериканського єпископату, під час якого була створена ця рада. Варто згадати, що як Префект Дикастерії у справах єпископів, кардинал Превост очолював Папську Комісію з питань Латинської Америки.

Папа підкреслив, що єпископи Латинської Америки і Карибського басейну «зібралися в дусі колегіальності, щоб разом розпізнати виклики, які сучасність ставить перед Церквою в Латинській Америці, і шукати в дієвому і ефективному сопричасті такі душпастирські ініціативи, які приведуть до їх вирішення відповідно до критеріїв Святого Письма, Передання і навчання Церкви». Лев XIV окреслив CELAM як організацію на служінні єпископським конференціям «у місії євангелізації та душпастирської опіки над вірним Божим людом, який паломничає на цьому улюбленому континенті». У нинішній історичній ситуації, «в якій величезна кількість чоловіків і жінок страждають від утисків та вбогості, спричинених кризами на континенті та в усьому світі», як підкреслює Папа, ми потребуємо памʼятати, що «саме Воскреслий, присутній посеред нас, захищає та провадить Церкву, відроджуючи її в надії, через любов, яка “влита в наші серця через Святого Духа, даного нам”».

Тож Святіший Отець заохочує просити в Христа, щоб Він «зміцнив Церкву в її місії виходити назустріч численним братам і сестрам, щоби звіщати їм послання спасіння Ісуса, робити їх учасниками радості, яка народжується із особистої зустрічі з Ним».