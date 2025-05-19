Папа прийняв на аудієнції Президента Колумбії

Під час переговорів в рамках візиту відзначено плідну співпрацю між Церквою й державою в сприянні мирові та примиренню в країні.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

У понеділок, 19 травня 2025 р., Папа Лев XIV прийняв у Апостольському палаці у Ватикані Ґуставо Франсіско Петро Урреґо, який опісля зустрівся із Секретарем Святого Престолу в справах стосунків з державами й міжнародними організаціями архиєпископом Полем Річардом Ґаллаґером.

У повідомленні пресслужби Святого Престолу зазначається, що під час переговорів у Державному Секретаріаті сторони висловили задоволенням добрими стосунками між Колумбією та Святим Престолом, підкреслюючи позитивну й тривалу співпрацю між Церквою та державою на підтримку мирного процесу та примирення. Крім того, відбувся обмін баченням щодо суспільно-політичної ситуації в країни та в регіоні, звертаючи особливу увагу на виклики, пов’язані з безпекою, міграціями та кліматичними змінами.