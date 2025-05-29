Папа: Вознесіння спрямовує наш погляд угору та нагадує про місію на землі
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан
Таке побажання з’явилося на аккаунті Святішого Отця в соціальній мережі «Х» в четвер, 29 травня 2025 р., коли більшість Церков у світі святкує Вознесіння. У той час, як деякі єпископські конференції, зокрема, й італійська, перенесли відзначення цієї урочистості на наступну неділю, у Ватикані вона відзначається у четвер, сорокового дня після Воскресіння, та є вихідним днем. Завдяки тому, що цього року збіглося відзначення Великодня за різними календарними традиціями, збіглося також святкування й цього празника.
Вознесіння, про яке згадується в Євангеліях від Марка та Луки та у Діяннях Апостолів, є завершенням періоду «історичного Ісуса», та початком місії Церкви, що буде інавгурована сходженням Святого Духа.