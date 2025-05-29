Папа: Вознесіння спрямовує наш погляд угору та нагадує про місію на землі

Нехай же Святий Дух допоможе нам вірно виконати доручену Христом місію. Таке побажання Папа Лев XIV складає підписникам офіційних аккаунтів у соціальних мережах з нагоди Вознесіння Господнього.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Урочистість Господнього Вознесіння спрямовує наш погляд угору. Водночас, вона нагадує нам про місію, яку Ісус Христос довірив нам тут, на землі. Нехай же Святий Дух допоможе нам вірно виконати її».

Таке побажання з’явилося на аккаунті Святішого Отця в соціальній мережі «Х» в четвер, 29 травня 2025 р., коли більшість Церков у світі святкує Вознесіння. У той час, як деякі єпископські конференції, зокрема, й італійська, перенесли відзначення цієї урочистості на наступну неділю, у Ватикані вона відзначається у четвер, сорокового дня після Воскресіння, та є вихідним днем. Завдяки тому, що цього року збіглося відзначення Великодня за різними календарними традиціями, збіглося також святкування й цього празника.

Вознесіння, про яке згадується в Євангеліях від Марка та Луки та у Діяннях Апостолів, є завершенням періоду «історичного Ісуса», та початком місії Церкви, що буде інавгурована сходженням Святого Духа.