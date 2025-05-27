Папа учасникам паломництва африканських послів: бути знаками надії

Папа Лев XIV несподівано приєднався до учасників Святої Меси, які в базиліці Святого Петра відслужили африканські кардинали в рамках паломництва послів у намірі миру на континенті.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан

Цей Святий Рік заохочує всіх охрещених «шукати надію, але також бути знаками надії» для людства. І в цьому сенсі «африканський континент пропонує всьому світові велике свідчення». З такими словами Папа Лев XIV звернувся до учасників паломництва за мир в Африці, яке з нагоди Дня Африки та в контексті Святого Року здійснили посли африканських країн, акредитовані при Святому Престолі та в Італії. «Надія на мир у Африці», – такою була його тема.

У понеділок, 26 травня 2025 р., вони пройшли через Святі Двері Папських базилік, а ввечері зібралися на Святу Месу, яку при катедральному престолі базиліки Святого Петра очолив кардинал Френсіс Арінзе, у співслужінні з кардиналом Пітером Кодво Аппіа Тарксоном і архиєпископом Фортунатусом Нвачукву, Секретарем Дикастерії у справах євангелізації. Наприкінці богослужіння до його учасників приєднався Святіший Отець, щоби привітати його учасників.

Промовляючи експромтом до присутніх, Папа підкреслив, що «саме наша віра дає нам силу», дає змогу «розгледіти світло Ісуса Христа в нашому житті та зрозуміти, наскільки важливо жити нашою вірою не лише в неділю, не лише під час паломництва, але кожного дня». Щоб «сповнитися надією, яку може дати нам тільки Ісус Христос», щоб мати можливість продовжувати крокувати далі разом, «об'єднавшись як брати і сестри, щоб прославляти нашого Бога», визнаючи, що «все, що ми маємо, і все, ким ми є, – це Божий дар, і ставити ці дари на служіння іншим».

Святіший Отець привітав послів, їхніх співробітників і родичів, дякуючи за те, що живуть вірою в Ісуса Христа. В паломництві взяли участь приблизно п’ятсот осіб.