Папа Франциск молодим парам в невиданому тексті: повірте у радість любові

У передмові, написаній до книги «Youcat. Любов назавжди», що побачила світ стараннями Видавничої фундації офіційного Катехизму для молоді, Папа Франциск порівнює стосунки заручених і молодят з танго, танцем його рідної Аргентини, зазначаючи, що це не швидкоплинний танець, а пригода, яка з невпинним зчудуванням триває все життя.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Youcat. Любов назавжди». Книгу під такою назвою приготувала «Youcat Foundation», що є відповідальною за видання офіційного молодіжного катехизму Католицької Церкви «Youcat». Задумана як посібник, покликаний супроводжувати молоді покоління на шляху до християнського подружжя, вона найближчим часом з’явиться на полицях книгарень. Передмову до цієї публікації написав Папа Франциск, який порівнює любов до танго, танцю своєї батьківщини, який він, згідно з особистим зізнанням, також часто танцював у юнацтві.

До життя у повноті

У традиційному аргентинському танці, як писав Папа, «танцівник і танцівниця заграють один з одним, переживають як близькість, так і дистанцію, чуттєвість, увагу, дисципліну та гідність. Вони радіють любов'ю і відчувають, що означає повністю віддати себе». Проте, в його погляді не бракує розчарування: «Скільки ж сьогодні подружніх пар розпадається через три, п'ять, сім років?» – зауважує він. «Чи не було б тоді краще уникнути болю, торкатися одне одного лише в швидкоплинному танці, насолодитися одне одним, погратися разом, а потім покинути одне одного?» – запитує він, і рішуче відповідає: «Не вірте цьому!». Звертаючись до молодих людей, він натомість закликав: «Вірте в любов, вірте в Бога і вірте в те, що ви можете пережити пригоду кохання на все життя». Дійсно, в людині живе «прагнення бути беззастережно прийнятою», і досвідчення цього веде до остаточного здобутку, яким є «життя в повноті».

Не жартувати з любовʼю

«Одне тіло!» – нагадав Папа Франциск, цитуючи Святе Письмо, посилаючись на подружній союз, до якого, за його словами, «необхідна відповідна підготовка2», щоб «усе життя проходило в любові, а з любов'ю не можна жартувати». Тому Папа пропонує своєрідний «катехуменат», термін, який у ранній Церкві означав «подорож, часто багаторічну, навчання та особистої перевірки». Шлях, який вестиме до тієї Amoris laetitia, що стала назвою його післясинодального Апостольського напоумлення, тобто, до тієї «радості любові», яка крок за кроком, «з очима, сповненими зчудування, не повинна припинятись».