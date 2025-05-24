Лев XIV ватиканським працівникам: робити внесок у спільну справу єдності

Зустрічаючись із працівниками Римської Курії та Губернаторства Держави-Міста Ватикану, Святіший Отець наголосив на плеканні пам’яті, місіонерському вимірі Римської курії та відданій праці задля спільного блага.

о. Яків Шумило – Ватикан

«Ця наша перша зустріч, безумовно, не є часом для програмних промов, а радше можливістю подякувати вам за службу, яку ви здійснюєте», – сказав Папа Лев XIV, приймаючи в суботу, 24 травня 2025 р., на аудієнції у залі Павла VI працівників Римської курії, Губернаторства Держави-Міста Ватикану і Вікаріату Римської дієцезії, які прийшли зі своїми родинами. У своєму слові він висловив вдячність всім працівникам, запевняючи їх у близькості, щоб разом бути будівничими єдності.

Допомагати Папі здійснювати його місію

На початку Святіший Отець поділився, що він сам лише два роки тому він переїхав з Перу для праці в Римській курії, отримавши призначення від Папи Франциска. За його словами, Папи відходять, а Курія залишається, а тому зазначив, що працювати в Римській курії, й аналогічно в структурах Держави-Міста Ватикану, означає допомагати зберігати пам’ять про Апостольську Столицю, «щоб служіння Папи здійснювалось щонайкраще». «Курія – це інституція, яка зберігає і передає історичну пам’ять Церкви, про служіння її єпископів. Це дуже важливо. Пам’ять є суттєвим елементом живого організму. Вона не лише спрямована в минуле, але й живить теперішнє та скеровує майбутнє. Без пам’яті губиться шлях, втрачається відчуття напрямку», – зауважив Папа Лев XIV.

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Бути місіонерською Церквою

Інший важливий аспект, за словами Святішого Отця, стосується місіонерського виміру Римської курії та кожної інституції, яка пов’язана зі служінням апостола Петра наших днів. «Думаю, ви знаєте, що досвід місії є частиною мого життя, і не тільки як охрещеної людини, як у всіх нас, християн, але й тому, що, будучи монахом-августиніянцем, я був місіонером у Перу, і саме серед перуанського народу визрівало моє душпастирське покликання. Неможливо висловити, як я вдячний Господу за цей дар!» – поділився Наступник апостола Петра.

У цьому контексті він пригадав свого попередника Папу Франциска, який окреслив цей вимір у Апостольській конституції «Evangelii gaudium», реформуючи Римську курію з позиції євангелізації. Святіший Отець повторив своє побажання, висловлене під час першого благословення «Urbi et Orbi» ввечері 8 травня, про потребу бути місіонерською Церквою, яка будує мости, прагне бути близькою, особливо до тих, хто страждає. «І зараз я повторюю його, думаючи про місію Римської Церкви стосовно всіх Церков і всього світу – служити на користь згоди, єдності, любові та правди. Господь дав це завдання святому Петрові та його наступникам, і всі ви в різний спосіб берете участь у цій великій справі», – сказав Папа Лев XIV. За його словами, кожен може зробити свій внесок у цю справу, виконуючи свою щоденну роботу з вірою та молитвою, які є як сіль для їжі, надаючи їй смаку.

«Тому, якщо ми всі повинні співпрацювати у великій справі єдності та любові, спробуймо, насамперед, робити це через нашу поведінку в повсякденних ситуаціях, починаючи навіть з робочого місця, – заохотив Святіший Отець. – Кожен може бути будівничим єдності завдяки своєму ставленню до колег, долаючи неминучі непорозуміння з терпеливістю, смиренням, ставлячи себе на місце інших, уникаючи упереджень, а також з доброю дозою гумору, як вчив нас Папа Франциск».