Папа Лев XIV відвідав співбратів-августиніянців у Генеральній курії

Папа Лев XIV здійснив несподіваний візит до головної управи Ордену святого Августина, де помолився зі співбратами Святу Месу й спожив спільний обід.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ / Tiziana Campisi – Ватикан

Свята Меса зі своїми співбратами-августинцями в день, коли Церква вшановує пам'ять Пресвятої Богородиці з Фатіми, а потім обід з ними, як це було звичним для нього, практично щоденно, коли він був кардиналом. У вівторок, 13 травня, Папа Лев XIV перед полуднем вирушив до Генеральної курії Ордену святого Августина, яка була його домівкою протягом 12 років, з 2001 по 2013 рік, коли він був генеральним настоятелем.

Всього кількасот метрів подолав чорний мінівен, який доставив Папу з Ватикану до приміщень, розташованих вулиці Павла VI за колонадою Берніні, яка обіймає площу Святого Петра. Він прибув, щоб здійснити приватний візит до своєї чернечої родини, де спільність є першою з норм, яких слід дотримуватися, оскільки це прописав Єпископ Гіппонський в правилах життя для своїх монахів: «Основна причина, чому ви зібралися разом, полягає в тому, що ви живете одностайно в цьому домі і маєте єдину душу і єдине серце, спрямовані до Бога».

Сотні людей зібралися перед воротами августиніянської курії, очікуючи виїзду Папи, незважаючи навіть на раптову зливу. Папа залишив спільноту братів близько 15:00, привітавшись з тими, хто його чекав.

Вдячність і запрошення плекати сопричастя

Отець Алехандро Мораль, Головний настоялель августиніянців, розповів у коментарі для ватиканських медіа, що кардинал Превост часто приходив на обід, а тому прибув, щоб подякувати за гостинність. Тож уся зустріч, що включала спільне Євхаристійне богослужіння та трапезу, пройшла в родинній атмосфері. «Бо він знайомий з усіма, й усі ми знайомі з ним, і тому все пройшло дуже гарно», – сказав священник, розповівши, що привітатися з Папою прийшли також працівники. «Що ми повинні плекати взаємну близькість, жити, як цього вимагав святий Августин, у сопричасті», – сказав отець Алехандро, відповідаючи на запитання про те, що Святіший Отець побажав їм.