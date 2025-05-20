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Папа Лев XIV відвідав дикастерію, яку очолював протягом двох років

У вівторок, 20 травня 2025 р., Папа Лев XIV відвідав осідок Дикастерії у справах єпископів. У каплиці відомства він відслужив Святу Месу з тими, з ким протягом двох років працював як префект. Про призначення єпископа Роберта Превоста Префектом цієї дикастерії було оголошено 30 січня 2023 року, а до виконання обов’язків він приступив 12 квітня того ж року, здійснюючи це служіння до відходу до вічності Папи Франциска.