Папа Лев XIV: нести євангельську обітницю тривалого миру

Приймаючи на аудієнції у Ватикані учасників щорічної Генеральної Асамблеї Папських місіонерських організацій, Папа Лев XIV подякував їм за служіння для євангелізаційної місії Церкви та наголосив, що Церква покликана бути «місіонерською Церквою, яка відкриває свої обійми світові, проголошує Слово і стає закваскою злагоди для людства».

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

У четвер, 22 травня 2025 року, Папа Лев XIV прийняв на аудієнції у Ватикані учасників щорічної Генеральної Асамблеї Папських місіонерських організацій, які прибули зі ста двадцяти країн світу. Він, насамперед, висловив вдячність присутнім та їхнім співпрацівникам за служіння, яке є необхідним для євангелізаційної місії Церкви, про що особисто засвідчив з досвіду його багаторічного душпастирського служіння в Перу. Святіший Отець зазначив, що «Папські місіонерські організації дійсно є “головним засобом” пробудження місіонерської відповідальності всіх охрещених та підтримки церковних спільнот у тих регіонах, де Церква є молодою» (пор. Декр. адм. Ad gentes, 38).

Сфери діяльності Папських місіонерських організацій

Читай також 17/04/2025 Отець Лука Бовіо: християни України можуть ділитися свідченням надії В Україні розпочинає свою діяльність національна дирекція Папських Місіонерських Організацій. Новопризначений директор італійський священник о. Лука Бовіо зі Згромадження ...

Він, зокрема наголосив на діяльності таких Папських місіонерських організацій: Папська організація поширення віри, яка допомагає в душпастирських і катехитичних програмах, будівництві нових церков, забезпеченні потреб в охороні здоров’я та освіти на місійних територіях. Папська організація дитячих місій, яка підтримує християнське виховання дітей, а також піклується про їхні основні потреби та захист. Папська організація святого апостола Петра сприяє розвиткові місіонерських покликань – як священничих, так і богопосвячених. Папська місіонерська спілка займається формацією священників, богопосвячених осіб і всього Божого люду для місійної діяльності Церкви. Варто зазначити, що наприкінці понтифікату Папи Франциска відкрилася також національна дирекція Папських місіонерських організацій в Україні, а першим директором призначено о. Луку Бовіо, IMC.

Церква – закваска злагоди для людства

У цьому контексті Папа пригадав Другий Ватиканський Собор, зазначивши, що сприяння «апостольській ревності» серед Божого люду залишається важливим елементом оновлення Церкви, а сьогодні, за словами Святішого Отця, це завдання є ще більш актуальним. «Наш світ, поранений війною, насильством і несправедливістю, потребує почути євангельське послання Божої любові та відчути примирюючу силу Христової благодаті», – сказав Лев XIV та додав, що «Церква все більше покликана бути «місіонерською Церквою, яка відкриває свої обійми світові, проголошує Слово і стає закваскою злагоди для людства». Цими словами, Папа повторив заклик Святої Меси з нагоди інавгурації свого понтифікату. «Ми повинні нести всім народам, справді всім створінням, євангельську обітницю справжнього і тривалого миру, який можливий».

(@Vatican Media)

Плекати місіонерський дух учнівства

Єпископ Риму наголосив на важливості «плекання духу місіонерського учнівства в усіх охрещених і відчуття нагальної потреби нести Христа всім народам». Він також наголосив на важливості Всесвітнього місійного дня, що відзначається в передостанню неділю жовтня, зазначивши, що це дуже допомагає йому в опіці над Церквами на територіях, які перебувають під юрисдикцією Дикастерії у справах євангелізації.

Надавати пріоритет візитам дієцезій

Папа Лев XIV нагадав, що сьогодні Церква, як і після днів Пʼятидесятниці, йде через історію «з упевненістю, радістю і відвагою, проголошуючи ім’я Ісуса і спасіння, народжене вірою в спасенну істину Євангелія». Він також заохотив національних директорів Папських місіонерських організацій надавати пріоритет відвідинам дієцезій, парафій та громад, щоб допомогти вірним «побачити фундаментальну важливість місії». За його словами, йдеться також про підтримку «наших братів і сестер у тих частинах світу, де Церква є молодою та зростаючою».

Церква є сопричастям вірних

У контексті сказаного, Папа Лев XIV запропонував поміркувати з про два відмінні елементи ідентичності Папських місійних організацій, а саме: сопричастя та універсальність. Пригадуючи слова святого Августина, які є також його девізом «У Ньому ми єдині» In Illo uno unum, Папа підкреслив, що Церква, оживлена Святим Духом, є сопричастям віруючих, яке дає можливість увійти в досконалу гармонію Пресвятої Трійці. «Усвідомлення сопричастя як членів Тіла Христового природно відкриває нам універсальний вимір євангелізаційної місії Церкви і надихає нас виходити за межі окремих парафій, дієцезій і народів, щоб ділитися з кожним місцем і народом величчю пізнання Господа Ісуса (пор. Фил. 3,8)», – наголосив Святіший Отець.

З нагоди Ювілейного Року Папа закликав учасників Асамблеї бути «паломниками надії». Пригадуючи слова, які Папа Франциск обрав темою цьогорічного Всесвітнього дня місії, Лев XIV заохотив присутніх «і надалі бути “місіонерами надії серед народів”».