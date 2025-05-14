Лев XIV католикам східних обрядів: здатні співати слова надії у проваллі насилля

Приймаючи на аудієнції паломників, які прибули до Риму в рамках Ювілею Східних Церков, Папа Лев XIV наголосив на важливості вірного збереження багатства традицій Вселенської Церкви. Він також підніс заклик до припинення війн, більшість з яких сьогодні ведуться на теренах Церков християнського Сходу, запевнивши, що докладатиме для цього всі свої зусилля.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

«Хто, отже, більше від вас спроможен виспівувати слова надії серед провалля надії», – сказав Папа Лев XIV, зустрічаючись у середу, 14 травня 2025 р., з представниками Східних Католицьких Церков, які в рамках Святого Року 2025 прибули до Риму з ювілейним паломництвом. Протягом трьох днів, від 12 до 14 травня, в папських базиліках підносилася молитва різних традицій, а своєрідним підсумком паломництва стала зустріч з новобраним Наступником святого Петра, покликаного головувати в любові та піклуватися про сопричастя в Церкві.

«Христос Воскрес! Воістину Воскрес!» – своє слово до прочан, які зібралися в залі Павла VI у Ватикані й між якими значну частину становили вірні й духовенство Української Греко-Католицької Церкви та Мукачівської греко-католицької єпархії, Святіший Отець розпочав привітанням, яке в цей великодній період звучить у багатьох регіонах християнського Сходу, «ісповідуючи ядро віри та надії». «Як же прекрасно зустрітися з вами в контексті Ювілею надії, якої незнищенною підвалиною є воскресіння Ісуса. Вітаю у Римі! Я радий зустрітися з вами й присвятити вірним східного обряду одну з перших зустрічей мого понтифікату», – сказав Папа.

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Цінний дар, який слід зберегти

Лев XIV повторив слова свого попередника Франциска, який під час зустрічі з організаціями, що допомагають Східним Католицьким Церквам, зауважував, що ці Церкви «зберігають унікальні традиції духовності та мудрості й можуть багато навчити нас про християнське життя, про синодальність і про літургію». Святіший Отець також згадав про Папу Лева XIII, який був першим, хто присвятив окремий документ темі гідності східних Церков у лоні Католицької Церкви, звертаючись із закликом, щоб «законна різноманітність літургії та східної дисципліни [...] була внеском [...] у велику красу та користь Церкви» (Orientalium dignitas).

«Його тодішня стурбованість є дуже актуальною і сьогодні, адже в наші дні велика кількість братів і сестер східного обряду, серед яких і деякі з вас, змушені втікати зі своїх батьківщин через війни і переслідування, нестабільність і злидні, ризикують, прибувши на Захід, втратити не тільки батьківщину, але й релігійну ідентичність. І так, зі зміною поколінь, втрачається неоціненна спадщина Східних Церков», – сказав Лев XIV, нагадуючи про те, як ще понад сто років тому його попередник Лев XIII, наголошуючи на важливості збереження східних обрядів, розпорядився, щоб «будь-який місіонер латинського обряду, який порадами чи якоюсь допомогою переманює східного на латинський обряд» був позбавлений займаного уряду.

«У цьому сенсі я прошу Дикастерію для Східних Церков, якій дякую за її працю, допомогти мені визначити принципи, норми і напрямні, за допомогою яких латинські Пастирі зможуть конкретно підтримувати східних католиків діаспори в збереженні їхніх живих традицій і збагачувати своїми особливостями контекст, в якому вони проживають», – попросив Святіший Отець.

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Цілюща духовність

Звертаючись до присутніх, Наступник святого Петра наголосив, що Церква потребує їх, що християнський Схід може зробити великий внесок. «Як же ми потребуємо відновити відчуття таємниці, настільки живе у ваших літургіях, які залучають людську особу в її цілісності, оспівують красу спасіння, викликають подив перед божественною величчю, яка обіймає людську малість! І як же важливо наново відкривати, також і на християнському Заході, сенс першості Бога, цінність містагогії, безперервного заступництва, покути, посту, плачу над власними гріхами та гріхами всього людства, які так характерні для східної духовності! Тому дуже важливо берегти ваші традиції, не вихолощуючи їх, можливо, заради зручності та комфорту, щоб вони не були зіпсовані споживацьким та утилітарним духом», – мовив Святіший Отець, називаючи цілющими «стародавні й завжди нові» духовні традиції Сходу.

Свідки надії

Виокремивши, серед іншого, здатність постійно наголошувати на впевненості у Пасхальній перемозі серед життєвих перипетій, Папа Лев XIV наголосив на здатності «співати слова надії серед провалля насильства», нагадавши про те, як Папа Франциск називав східні Церкви «мученицькими». «Це правда, як же багато насильства від Святої Землі до України, від Лівану до Сирії, від Близького Сходу до Тіґраю та Кавказу! І над усім цим жахіттям, над вбивствами стількох молодих життів, які повинні викликати обурення, бо в ім'я військових завоювань гинуть люди, вирізняється заклик, не стільки Папи, скільки Христа, що повторює: “Мир вам!”» – сказав Святіший Отець, підкреслюючи, що Христовий мир – це «не гробова тиша після конфлікту, не наслідок гноблення, а дар, звернений на людей, який повертає їм життя».

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Нехай замовкне зброя

Закликавши молитися за цей мир, який є «примиренням, прощенням, відвагою перегорнути сторінку та розпочати наново», Папа Лев XIV запевнив: «Щоби цей мир поширювався, я докладатиму всі зусилля. Святий Престол відкритий надати простір для того, щоб вороги зустрілися й подивилися у вічі, щоби народам була повернена надія й повернена гідність, яку вони заслуговують, гідність миру. Народи прагнуть миру, і я, поклавши руку на серце, кажу провідникам народів: зустріньмося, ведімо діалог і переговори. Війна ніколи не є неминучою. Зброя може і повинна замовкнути, бо вона не вирішує проблеми, а лише збільшує їх; бо в історію увійде той, хто сіятиме мир, а не той, хто пожинатиме жертви; тому що інші не є насамперед ворогами, а людьми: не лиходіями, яких треба ненавидіти, а людьми, з якими потрібно розмовляти. Відкиньмо маніхейське бачення, характерне для насильницьких наративів, які ділять світ на добрих і поганих». Церква, за словами Святішого Отця, не перестане повторювати: «Нехай замовкне зброя». У цьому контексті він подякував Богові за всіх тих, хто «в тиші, молитві й самопожертві» плетуть історію миру, а також за тих християн, які попри труднощі та загрози, залишаються на своїй землі. «Християнам, – наголосив Папа, – повинна бути дана можливість, не лише на словах, залишатися на своїх землях, з усіма правами, необхідними для безпечного життя».

Сяяти справжнім світлом

Підсумовуючи, Святіший Отець подякував християнам сходу, землі, «на якій зійшов Ісус, Сонце справедливості», за те, що вони є «світлом для світу». Він заохотив їх і надалі «сяяти вірою, надією та любов’ю, й нічим іншим», щоб їхні Церкви були прикладом, а пастирі розвивали сопричастя, зокрема, через синоді, які повинні бути «місцем колегіальності й справжньої співвідповідальності». Папа також закликав дбати про прозорість в управлінні благами й про свідчення «смиренної й повної посвяти святому Божому людові», а не шукання почестей, світської могутності чи дбання про імідж. «Велич християнського Сходу вимагає сьогодні більше, ніж будь-коли, свободи від будь-якої мирської залежності та всіх тенденцій, що суперечать сопричастю, щоб бути вірними в євангельському послуху та свідченні», – наголосив Лев XIV, додаючи: «Дякую вам за це і від щирого серця вас благословлю, просячи молитися за Церкву та підносити ваші могутні молитви заступництва за моє служіння».