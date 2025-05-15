Папа Лев XIV: спрямовувати молодь у мандрівці до святості

Зустрічаючись із представниками чернечого Згромадження Братів християнських шкіл, Папа Лев XIV пригадав історичний контекст їхнього служіння та заохотив розпізнавати виклики часу, відповідаючи на потреби сучасної молоді.

с. Емілія Вандич, СНДМ – Ватикан

В четвер, 15 травня 2025 року, Папа Лев XIV прийняв на аудієнції Братів християнських шкіл з нагоди трьохсотріччя проголошення булли «In apostolicae dignitatis solio», якою Папа Бенедикт XIII затвердив Згромадження та його Правила (26 січня 1725 р.). Цей ювілей збігається з 75-ю річницею проголошення Папою Пієм XII святого Жана-Батиста де Ла Салля «Небесним Покровителем усіх освітян».

«Через три століття приємно бачити, як ваша присутність продовжує нести з собою свіжість багатої і великої освітньої дійсності, з якою ви досі, в різних частинах світу, з ентузіазмом, вірністю і духом жертовності присвячуєте себе формуванню молодих людей», – промовив Папа.

Розпізнавання Божого знаку

У світлі цих ювілеїв Святіший Отець запропонував поміркувати про два аспекти історії цього Згромадження, які, на його думку, є важливими для всіх нас: зосередженість на поточних подіях та служіння і місіонерський вимір учителювання у спільноті.

Єпископ Риму пригадав початки діяльності Братів християнських шкіл, коли «святий Жан-Батист де Ла Салль розпочав з того, що відповів на прохання про допомогу мирянина Адріана Ньєля, який намагався утримувати свої “школи для бідних”». Він зазначив, що засновник Згромадження «розпізнав у його проханні про допомогу Божий знак, виклик і взявся до роботи».

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Новаторство в освітньому процесі

Папа підкреслив, що, незважаючи на свою історичність, Брати Християнських Шкіл, однак, не втратили своєї актуальності. Він нагадав, що їхній засновник створив нову систему навчання: християнські школи – безкоштовні і відкриті для всіх. Серед «педагогічної революції» були: навчання в класі; заміна латини на французьку мову як мову викладання, зрозумілу всім; заняття по неділях, які могли відвідувати і молоді люди, змушені працювати в будні; залучення сімей до освітнього процесу. Лев XIV додав, що «проблеми, які виникали на цьому шляху, замість того, щоб знеохочувати його, стимулювали шукати творчі рішення і відкривати нові, часто невідомі шляхи».

У цьому контексті Папа закликав присутніх замислитися, та поставити слушні запитання: «Які виклики, що стоять перед сучасним світом молоді, є найбільш нагальними? Які цінності слід пропагувати? На які ресурси розраховувати?».

Допомогти молоді зростати в гармонії

Святіший Отець зазначив, що «сучасна молодь, як і молодь будь-якого віку, є вулканом життя, енергії, почуттів, ідей. Це видно з того, які чудові речі вони можуть робити у багатьох сферах. Однак вони також потребують допомоги, щоб зростати в гармонії з цим багатством і долати те, що, хоч і в інший спосіб, ніж у минулому, все ще може перешкоджати їхньому здоровому розвиткові», – підкреслив він.

Використовувати сучасні виклики для формування учнів

«Сьогодні, як і вчора, – продовжив Папа, – молоді покоління стикаються з численними перешкодами: Подумаймо про ізоляцію, спричинену розповсюдженням моделей стосунків, дедалі більше позначених поверховістю, індивідуалізмом та емоційною нестабільністю; про поширення мислення, ослабленого релятивізмом; про переважання ритмів та способу життя, в яких бракує місця для слухання, роздумів та діалогу – в школі, в сім’ї, інколи між самими однолітками, – і, як наслідок, про самотність».

Такі «складні виклики», за словами Папи, повинні, однак, стати «плацдармом» для розвитку нових інструментів та мов, якими «можна торкатися сердець учнів, допомагаючи їм та заохочуючи відважно зустрічати кожну перешкоду, щоб, згідно з Божим задумом, віддавати найкраще, що в них є в житті».

Розвивати харизму у служінні суспільству

Святіший Отець пригадав ще один аспект ласалліанської дійсності, а саме: викладання, яке проживається як служіння і місія, як посвята в Церкві».

Святий Жан-Батиста де Ла Салль не хотів, щоб серед вчителів християнських шкіл були священники, але тільки «брати», щоб всі їхні зусилля були спрямовані, з Божою допомогою, на виховання учнів. Він любив повторювати: «Ваш вівтар – це кафедра», просуваючи таким чином у тогочасній Церкві невідому досі реальність: вчителів і катехитів-мирян, які виконують у спільноті справжнє служіння.

«Таким чином, харизма школи, яку ви здійснюєте з четвертим обітом – обітом навчати, – постає і сьогодні, поряд із служінням суспільству та дорогоцінним ділом милосердя, одним із найпрекрасніших та найпромовистіших виразів того священничого, пророчого та царського завдання (munus), яке всі ми отримали у Хрещенні», – додав Єпископ Риму.

Синергія у виховних процесах

Папа Лев XIV наголосив на принципі «євангелізувати, виховуючи, і виховувати, євангелізуючи», підкреслюючи важливість “синергії” між усіма «формаційними компонентами», які «надихатимуть молодих людей, що їх відвідують, до радісних і плідних мандрівок святості».