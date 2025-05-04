Мексика: тисячі юнаків і дівчат ще раз почули Папу Франциска

Під час проведення фестивалю «Vitae Fest» відбувся показ відеопривітання, яке для його учасників Папа Франциск записав влітку минулого року. В контексті Ювілею, присвяченого надії, він закликав молодь здіймати галас і докладати зусилля для зміни світу.

Vatican News

Понад сто тисяч молодих людей зібралися на площі Сокало в Мехіко, найбільш символічній площі Мексики, щоб прославити життя і, перш за все, взяти на себе зобов'язання сприяти миру та примиренню між народами в усьому світі. Нагодою став Vitae Fest, захід, який організувала Vitae Global Foundation, з промовистою мистецькою програмою, під час якої один момент особливо зворушив усіх присутніх: показ відеозвернення, яке Папа Франциск, що помер чотирнадцять днів тому, в середині 2024 року записав спеціально для цієї події.

«Я знаю, що ви зібралися на Сокало. Й ви зібралися, щоб отримувати і дарувати. Ви тут не для того, щоб мовчати, а для того, щоб здіймати галас, приводити речі в рух, з радістю, щоб отримати послання і передати послання. Дякую вам за це бажання діяти. Тому що в світі є багато поганого, і ми повинні це виправляти. Але є також багато прекрасних речей, і це ви, що зібралися тут, бо прагнете чогось більшого», – прозвучали слова Папи Франциска.

Надія для світу

У рік, коли Католицька Церква відзначає Ювілей, зосереджений на надії, всі учасники зустрічі вдягли білу хустинку як знак жвавості молоді та спільного прагнення повернути здатність до діалогу задля побудови більш братерського та згуртованого суспільства. «Ніколи не забувайте про цю білу хустинку, яку маєте перед очима, про яку вам говорять: ця біла хустинка завжди є надією для всіх грішників, таких, як і ми. Нехай Господь вас благословить, нехай Ґвадалупська Богородиця вас оберігає і не забувайте молитися за мене. Дякую», – говорив Папа, підсумовуючи своє коротке відеозвернення.