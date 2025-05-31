Папа Лев XIV: Пресвяте Серце Ісуса запалює любов’ю багатьох святих

У посланні з нагоди 100-річчя від канонізації святих Жана Еда, Жана-Марі Віаннея та Терези від Дитятка Ісуса, Святіший Отець вказує на безоглядну любов цих святих до Христа.

о. Яків Шумило, ЧСВВ – Ватикан

«Мій попередник Папа Пій XI бажав представити їх Божому людові як вчителів, яких слід слухати, як зразки для наслідування та як могутніх заступників, за яких слід молитися і до яких слід звертатися», – зазначає Папа Лев XIV у посланні до Єпископської Конференції Франції, опублікованим в суботу, 31 травня 2025 р., з нагоди 100-річчя від канонізації святих Жана Еда, Жана-Марі Віаннея, та Терези від Дитятка Ісуса.

Божа любов, яка пропонується кожній людині

Святіший Отець зауважує, що масштабність викликів, які стоять перед Церквою у Франції, вказують на дедалі актуальнішу роль трьох святих постатей у їх вирішенні. Зокрема, він вказав на одну їхню спільну рису: беззастережна любов до Ісуса. «Вони досвідчували Його доброту і ніжність в особливій щоденній близькості, – пише він, – і стали свідками Його місіонерської ревності, гідної захоплення». У цьому контексті Папа пригадав енцикліку свого попередника «Dilexit nos» про Пресвяте Серце Ісуса, у якій йдеться про те, що Христова любов пропонує себе тому, хто хоче любити, і тільки вона може уможливити існування нового людства.

«Не може бути прекраснішої й простішої програми євангелізації та місії для вашої країни як та, щоб дати можливість кожному відкрити для себе першість любові й ніжності, які Ісус має до людини, настільки, щоб змінити їхнє життя», – наголошує Святіший Отець. За його словами, троє вшановуваних святих є вчителями саме такої переміни. Зокрема, святий Жан Ед був першим, хто звершив набоженство до Пресвятого Серця Ісусового та Діви Марії, святий парох Жан-Марі Віанней говорив, що священство – це любов Ісусового серця, а свята Тереза від Дитятка Ісуса є великою вчителькою у «науці любові (scientia amoris), якої потребує наш світ.

Віра, яка передається у християнських громадах

Папа Лев XIV зазначає, що відзначення ювілею – це насамперед запрошення подякувати Богові за ті чудеса, які Він творить на французькій землі протягом довгих століть євангелізації та християнського життя. «Святі не з’являються спонтанно, але завдяки благодаті постають у живих християнських спільнотах, які змогли передати їм віру, запалити в їхніх серцях любов до Ісуса і бажання слідувати за Ним», – зауважує він. За його словами, ця християнська спадщина «досі належить французькому народові» й залишається живою в багатьох серцях. «Саме тому я сподіваюся, що ці святкування не просто викличуть ностальгію за минулим, яке, здавалося б, вже пройшло, але пробудять надію і дадуть новий місіонерський поштовх», – пише Святіший Отець.