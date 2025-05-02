Роль апостола Петра: катехиза Папи Франциска в неопублікованому інтервʼю

Інтерв’ю, яке було записане 2021 року і яке мало увійти до документального фільму, транслював телеканал «El Sembrador, Nueva Evangelización» (ESNE). Роздумуючи над біблійними уривками з діалогів між Ісусом і його учнем, Папа Франциск знову висловив своє бажання, щоб Церква була смиренною служницею посеред світу.

Vatican News

Повна довіра до Бога, усвідомлення себе слабким і грішним, заклик до священників присвятити себе служінню людям, захоплення сучасними мучениками та занепокоєння долею мігрантів – ось деякі з тем, які Папа Франциск порушив під час діалогу з Ноелем Діасом, записаного в 2021 році в «Домі святої Марти». Ноель Діас є засновником католицької некомерційної організації «El sembrador, Nueva Evangelización», що займається євангелізацією через телебачення і радіо. Їхні трансляції відбуваються іспанською мовою. Вони базуються в США, але також здійснюють трансляції в Мексиці та Іспанії.

Нижче подаємо повний текст інтерв'ю

Ваша Святосте, сьогодні Ви є Наступником святого Петра. Про що Вам нагадує євангельський уривок про покликання Симона Петра?

Дуже багато про що! Про те, що Ісус кличе Симона посеред народу, не відокремлює його від народу. Зібралося багато людей, Ісус проповідує, і люди йдуть слухати Ісуса, бо спраглі Божого слова. Й Ісус говорить як той, хто має владу. Перша річ: Ісус завжди кличе своїх священників з народу, посеред народу. Якби Петро забув про своє походження, він би зрадив задум Ісуса, він би заснував еліту. Але ж ні! Пастир повинен бути з вівцями. Саме тому він і є пастирем. Друга важлива річ – це знаки, які чинив Ісус, а не тільки авторитет Його слова. Щоб вони довірилися Йому, Він творить те прекрасне чудо, якого ніхто не очікував. Там, де є Ісус, відчувається Його сила, і Петро, коли буде сумніватися, коли не матиме сил, буде згадувати про це, про чудо, про те, що Господь може все змінити. Що робить Петро, коли бачить Ісуса, який вчиняє чудо? Він стає перед Ним на коліна, почувається ніким, покірний, визнає, що він обмежений, що він грішник. «Господи, відійди від мене, бо я грішний». І саме тут Ісус досягає того, що хоче досягнути. Шлях Петра – бути з людьми, щоб слухати Господа. Піти ловити рибу за Господнім словом і здійснити це чудо. Отже, третє – це визнати свою малість, свою нікчемність і сказати Господу: «Відійди, бо я грішний». «Тому що ти грішний, тому що ти пішов за Мною, Я зроблю тебе рибалкою людей». Це четвертий крок. Коли Ісус помазує його на єпископа, на священника, Він помазує його тому, що він пастир. Він не помазує його для того, щоб він просунувся по службі, щоб він очолив якусь установу. Він не помазує його для того, щоб він політично організовував країну. Ні. Він помазує його, щоб він був пастирем.... і [Петро] залишає все.

А як Ви почуваєтеся тепер як Наступник Петра?

Я відчуваю, що Господь супроводжує, що це Він обирає, це Він почав цю історію. Він почав її зі мною, Він запросив мене, Він супроводжував мене. І незважаючи на мої прогрішення, тому що я такий же грішник, як і Петро, Він не залишає мене. Тому я відчуваю, що Він піклується про мене.

Ноель Діас представляє уривок з Біблії, в якому Ісус запитує своїх апостолів, ким Його вважають люди. Тоді Петро публічно визнає Його Месією.

Там Ісус починає із запитань, Він хоче слухати. Він запитує: «Що люди говорять про мене?». «Кажуть, що ти пророк, що ти Іван Хреститель, який воскрес». Після того, як Ісус запитав, що кажуть люди, Він запитує учнів: «А ви що скажете?», тобто ставить їм запитання. Ісус звертається до нас, запитуючи нас: «Що ти скажеш про себе, що скажеш про мене?». Це діалог з Ісусом. Він називає нас на ім'я. А Петро вже проявив себе як лідер, бо Ісус сказав йому в перший день, коли зустрівся з ним і змінив його ім'я: «Ти Симон, але зватимешся Петром». Він поставив його наріжним каменем групи. І Петро робить це визнання віри, він бере на себе повну відповідальність. Уявіть собі сцену, коли хтось каже людині: «Ти не той, чи той, ти – Бог, Син Божий». Якщо ви сьогодні скажете це комусь, вас заберуть до божевільні, скажуть, що ви з'їхали з глузду. Він повністю бере на себе відповідальність, і Ісус пояснює, чому він мав відвагу ризикнути: «Бо те, що ти сказав, відкрила тобі не наука, а Отець через Свого Духа». І коли Він бачить, що Петро бере на себе такий ризик, то підтверджує від його імені: «Ти, Симон, син Йони, є скелею, і на цій скелі Я збудую Мою Церкву». На вразливості людини, яка має міцність скелі, настільки, наскільки вона спирається на слово Ісуса. Коли людина відвертається від слова Ісуса, вона стає такою ж, як і будь-яка інша людина, вона не має міцності скелі. Саме тому він обирає Його, бо Він має міцність скелі. Петро вражений тим, що Ісус каже йому: «Це Отець мій об'явив тобі». І тоді Ісус каже: «Знайте, що я зараз піду до Єрусалиму, і там Мене судитимуть, Мене вб'ють, Мене розіпнуть, але Я воскресну». Тоді Петро, який вже відчуває себе трохи ватажком групи, відкликає його вбік і каже: «Господи, будь ласка, тільки не це». І Ісус, який похвалив Петра, який раніше сказав йому: «Ти є вмістилищем об'явлення мого Отця», тепер докоряє йому, вживаючи найгіршу образу: «Відійди від мене, сатано!». Чому? Бо той хоче відвернути його від хресної дороги. Це великий докір першому Папі, Петру. Навіть нам, Папам, Ісус, якщо ми часом відхиляємося від Його задуму спасіння, каже: «Це не моя дорога, це дорога сатани». Чому? Тому що ми грішники і можемо заблукати. Історія показує нам деяких Пап, які обрали інший шлях, хоча вони ніколи не помилялися у своїй вірі. Це правда, ніколи, навіть якщо вони жили мирським життям. І коли [Петро] помиляється у вірі, Ісус каже: «Ні, це від сатани. Моя дорога – хрест». Тобто, я довіряю слову Ісуса, який дає мені міцність, коли обирає мене, і дає мені ляпаса, коли я помиляюся.

Часом дуже важко протистояти викликам і нападкам секуляризованого світу, але я впевнений, що набагато болючіше протистояти нападкам зсередини. Тут говориться «Ти – Петро». Ви тепер є Наступником Петра, і навіть якщо всі ці атаки прийдуть, сили не переможуть, як говорить Боже слово.

Які сили не переможуть? Що каже Ісус?

Сили зла.

Зла, пекла! Тобто, коли людина покладає надію не на об'явлення Отця, не на вибір Ісуса, а на інші засоби, на гроші, наприклад. «У нас все добре, бо ми маємо гроші». Уявіть собі священника, єпископа, який каже: «У нашій Церква все добре, у нас є миряни, які дають нам гроші». Не покладайте на це надію, бо інакше ви занепадете. Це сили пекла, вони не є силами об'явлення Отця. Вони глузували з Ісуса, вони розіп'яли Його, і якщо вони так вчинили з Ним, то хто я такий, щоб вони не вчинили так зі мною? Якщо вони так поводилися з Учителем, то ніхто з учнів, ніхто з вас, і це не мусить бути Папа, не може просити чогось іншого. Багато мучеників у Церкві вчать нас цього.

Ноель Діас просить Папу Франциска прокоментувати 21-й розділ Євангелії від Івана, в якому Ісус запитує Петра, чи любить він Його, щоб потім удтвердити його в його місії, але також сказати йому, що шлях буде нелегким.

Утвердження і обітниця. Коли Петро зробив визнання віри в Ісуса, Він пообіцяв йому, що ворота пекельні не здолають його, що він буде стояти міцно, як на скелі. Тут Він підтверджує це тричі. Петро засмучений, бо пам'ятає, як тричі відрікся від Нього, і Господь удтверджує його втретє. Чи каже Він йому: «Відтепер з тобою не станеться нічого поганого, тепер ти матимеш усю владу, тепер ти матимеш усі гроші, тепер люди підуть за тобою»? Він йому це сказав? Ні! Він каже йому: «Іди, бо коли ти постарієш, то підеш, куди не захочеш, тебе поведуть туди, куди не захочеш, роздягнуть і розіпнуть, як Мене». Господь обіцяє Петрові свій шлях, хресний шлях, шлях цілковитої самопожертви, шлях довіри до Нього одного. Цікаво, що коли Петро сповідує, що Ісус є Божим Сином – це сила Святого Духа спонукає його до цього визнання, – пізніше він втрачає орієнтири. А коли Ісус говорить про хрест, Він намагається переконати його в протилежному. Петро впадає в мирське мислення, і тут відбувається те ж саме. Ісус каже йому це, він приймає, тоді [Петро] скеровує погляд на Івана і запитує: «Господи, а цей що?». Тут бачимо Петра-пліткаря, Петра, який в той момент забуває, що сказав йому Господь, і пліткує про іншого. Ми є такими, але Господь дбає про нас своєю силою, навіть коли нам доводиться йти на мучеництво, Він супроводжує нас своєю рукою. І говорячи про мучеництво, я хотів би завершити розмову, згадуючи про мучеників сьогодення. Сьогодні є більше мучеників, ніж на початках Церкви. Християнських мучеників, мучеників, яким відрубують голови лише за те, що вони є християнами і сповідують Ісуса. Мучеників, які перебувають у в'язницях за визнання Ісуса. Вони є нашими братами і сестрами! Це Церква мучеників. Це Церква, яка перемагає, а не Церква з грошима в банках. Це вона тріумфує, Церква мучеників, Церква свідчення. Бо мучеництво означає свідчення. Я згадав про тих, хто віддає своє життя, але навіть чоловік чи жінка, які щодня стараються виховувати своїх дітей у християнському житті і дати їм свідчення, є мучениками. «Але отче, як він може бути мучеником, якщо його не вбили?» Ні, мученик – це свідок. Мучеництво – це свідчення, таким є переклад з грецької. Будь-який свідок Ісуса є мучеником, тобто він свідчить. І також він робить свій внесок у також у життя Церкви.

Ноель Діас просить благословення для всіх

Всім вам, хто дивиться і слухає цю розмову, я бажаю, щоб Господь відкрив ваші серця і спонукав впустити туди Своє слово. Тому я благословляю вас від усього серця. Благословляю вас як батько, як старший брат, як слуга всім вам. Нехай Всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух благословить вас. І моліться за мене, будь ласка. Дякую вам.

Ноель Діас просить також уділити окреме благословення для мігрантів

Мігрантам, всім тим, хто змушений був покинути свою батьківщину, яких приймає багато добрих людей або байдужих людей, хто перебуває на шляху втечі, далеко від своєї батьківщини, хто відчуває ностальгію за друзями, за родиною, за красою своєї батьківщини – всім їм я уділяю своє благословення в ім'я Отця, Сина і Святого Духа.