Лев XIV – новий Папа Римський

Конклав обрав 267-го Єпископа Риму. Ним став кардинал Роберт Френсіс Превост. Про це оголосив кардинал-протодиякон Домінік Мамберті.

Vatican News

«Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!» (Звіщаю вас велику радість: маємо Папу!), – щойно кардинал-протодиякон Домінік Мамберті проголосив з центральної лоджії базиліки Святого Петра очікувану формулу латинською мовою, повідомляючи Риму та всьому світу імʼя нового Наступника святого Петра:

“Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leone XIV”.

«Високопресвященного й преподобного пана, владику Роберта Френсіса, кардинала Святої Римської Церкви Превоста, який узяв собі імʼя Лев XIV».

Через кілька хвилин новообраний Папа уділить своє перше благословення «Urbi et Orbi».