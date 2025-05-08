Лев XIV – новий Папа Римський
Конклав обрав 267-го Єпископа Риму. Ним став кардинал Роберт Френсіс Превост. Про це оголосив кардинал-протодиякон Домінік Мамберті.
Vatican News
«Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!» (Звіщаю вас велику радість: маємо Папу!), – щойно кардинал-протодиякон Домінік Мамберті проголосив з центральної лоджії базиліки Святого Петра очікувану формулу латинською мовою, повідомляючи Риму та всьому світу імʼя нового Наступника святого Петра:
“Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leone XIV”.
«Високопресвященного й преподобного пана, владику Роберта Френсіса, кардинала Святої Римської Церкви Превоста, який узяв собі імʼя Лев XIV».
Через кілька хвилин новообраний Папа уділить своє перше благословення «Urbi et Orbi».
08 травня 2025, 18:52