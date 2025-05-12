Лев XIV при гробі святого Петра: бути відважними у свідченні, яке даємо

Під час Святої Меси у крипті базиліки Святого Петра, відслуженої в першу неділю після свого обрання, Папа Лев XIV виголосив проповідь, у якій поділився з присутніми думками про необхідність наслідувати Доброго Пастиря, плекати вселенський дух та молитися за покликання, підтримуючи їх також прикладом власного життя.

с. Еммануїла Вішка, ЧСВВ – Vatican News

У неділю, 11 травня 2025 р. Папа Лев XIV відслужив Святу Месу при вівтарі біля гробу святого Петра у крипті базиліки Святого Петра. Під час Євхаристійного богослужіння у проповіді, яку він виголосив англійською та італійською мовами, Святіший Отець поділився з присутніми своїми роздумами, пов’язаними з початком його нового служіння.

Заохотити молодь чути голос Господа і йти за ним

«Особливо в цю неділю, яка є такою важливою у Великодньому часі, я роздумую про Доброго Пастиря, – зазначив Папа. – Коли ми святкуємо початок цієї нової місії служіння, до якої мене покликала Церква, немає кращого прикладу, ніж сам Ісус Христос, Якому ми віддаємо своє життя і від Якого ми залежимо» і «Якого ми наслідуємо». Святіший Отець звернув увагу присутніх на покликання у Церкві. «Під час нещодавньої праці кардиналів, до і після обрання нового Папи, ми багато говорили про покликання в Церкві і про те, як важливо, щоб ми всі разом шукали їх», – сказав він, і пояснив: «Насамперед, даючи добрий приклад у своєму житті, живучи радістю Євангелія, не знеохочуючи інших, а навпаки, шукаючи способів заохотити молодь чути голос Господа і йти за Ним та служити в Церкві».

«Відважно! Не бійтеся!»

Покликаючись на читання з Діянь Апостолів, Папа Лев XIV зазначив, що важливо плекати вселенський дух. Він пригадав присутнім, що апостоли Павло і Варнава прибувши до Антіохії, спочатку проповідували юдеям, але оскільки у синагозі не бажали слухати голос Господа, вони почали свою велику місію: проповідувати Євангеліє всьому світу, язичникам. Святіший Отець зазначив, що святий Павло є ще одним прикладом свідчення доброго пастиря. «Але в цьому прикладі є також дуже особливе запрошення до всіх нас, – підкреслив він, – звіщати Євангеліє усьому світові». «Відважно! Не бійтеся! – звернувся до присутніх Папа. – Ми повинні бути відважними у свідченні, яке ми даємо, нашими словами і, перш за все, нашим життям».

Важливість слухання і діалогу

Святіший Отець звернув увагу на важливість слухання. «Як же важливо слухати! Ісус каже: “Мої вівці слухають мій голос”, – підкреслив він. – І я думаю, що нам усім важливо вчитися все більше і більше слухати, вступати в діалог». Папа заохотив «завжди слухати Боже Слово», а відтак «слухати інших, вміти будувати мости, вміти слухати так, щоб не судити, не зачиняти двері». Він підкреслив, що дуже важливо слухати голос Господа, але також «слухати себе в цьому діалозі і бачити, куди Господь нас кличе». Папа Лев XIV завершив свою проповідь словами: «Крокуймо разом у Церкві, просімо Господа, щоб Він дав нам благодать, щоб ми могли слухати Його слово, щоб служити всьому Його люду».