Кардинали обрали нового Папу: над Сикстинською каплицею білий дим

Пообіднє голосування виявилося результативним. Чекаємо на оголошення імені нового Наступника святого Петра та його перше Апостольське благословення.

о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ – Ватикан

Кардинали, зібрані на Конклаві, обрали 267-го Єпископа Риму. О 18:08 четверга, 8 травня 2025 р., з комина Сикстинської каплиці пішов білий дим. Урочистий передзвін скликає римлян, паломників і туристів на площу Святого Петра.

Четвер – другий день Конклаву. Чорний дим, який перед полуднем з’явився з комина над Сикстинською каплицею, сповістив про те, що ранкові голосування не досягли позитивного результату. Кардинали повернулися до «Дому святої Марти» на обід, і після часу, відведеного на відпочинок, знову зібралися в Сикстинській каплиці. А на площі Святого Петра знову запанувала атмосфера сповненої надії очікування. І ось очікування справдилися. Через деякий час на центральну лоджію вийде кардинал-прототиякон Домінік Мамберті, який оголосить імʼя нового Єпископа Риму й Наступника святого Петра, після чого той звернеться з першим привітанням і уділить своє перше Апостольське благословення «Urbi et Orbi».