Лев XIV про попередника: Папа Франциск прагнув передавати Євангеліє

Пропонуємо вашій увазі підсумок інтерв’ю кардинала Роберта Френсіса Превоста, нині Папи Лева XIV, присвячене Папі Франциску, яке було записане після переставлення до вічності попереднього Наступника святого Петра.

о. Яків Шумило / Tiziana Campisi – Ватикан

Послідовність, автентичність, бажання жити згідно з Євангелієм і особлива близькість до бідних й стражденних. Саме ці риси особистості Папи Франциска завжди імпонували кардиналу Роберту Френсісу Превосту, теперішньому Папі Леву XIV. Про це він зазначав у останньому, ще в статусі кардинала, інтерв’ю для Vatican News, опублікованому 22 квітня 2025 р., наступного дня після смерті Папи Франциска.

Перші зустрічі

Майбутній Папа Лев XIV розповів, що познайомився з Папою Франциском, коли той був Архиєпископом Буенос-Айреса та мав можливість розмовляти з ним у неформальній атмосфері та обговорювати різні справи. Після обрання Вселенським Архиєреєм у 2013 році, Папа не забув о. Роберта, Генерального настоятеля августиніянців, та мав можливість кілька разів з ним зустрічатися. «Оскільки моя каденція завершувалася того ж року, ми вирішили запросити Святішого Отця очолити Святу Месу на відкритті Генеральної Капітули», – пригадував кардинал Превост, додаючи, що Папа з радістю прийняв запрошення. За його словами, Святіший Отець добре знав базиліку святого Августина в Римі, де мала відбуватися Свята Меса, адже приїжджаючи як кардинал до Риму, він зупинявся неподалік і приходив помолитися перед мощами святої Моніки, які там зберігаються.

Турбота Папи про вірних Перу

Коли Папа Франциск призначив о. Роберта Апостольським адміністратором, а згодом єпископом у Перу, то при зустрічах завжди цікавився життям вірних у цій країні. Кардинал Превост також пригадав зворушливу сцену, пов’язану з Апостольським візитом у Перу в 2018 році. В один з цих днів до Папи приїхала 99-річна сліпа жінка, яка прагнула з ним зустрітися. І Папа охоче вийшов зі свого автомобіля та привітався. «Таких прикладів він залишив нам чимало. Завдяки своїй прекрасній людяності, він хотів жити Євангелієм і передавати його далі», – підсумував кардинал Превост.

Перелічуючи чимало жестів Папи Франциска, він підкреслив його близькість до мігрантів, бідних та стражденних. «Я думаю, що найкраще євангельське послання можна зрозуміти з досвіду бідних, які не мають нічого, намагаються жити вірою і знаходять все в Ісусі Христі. Я вважаю, що в цьому сенсі Папа залишив дуже великий приклад для світу», – зауважував кардинал Превост.

Церква, яка завжди оновлюється

З Папою Франциском, як префект Дикастерії у справах єпископів, кардинал Превост мав робочі зустрічі щосуботи вранці впродовж двох років, під час яких обговорювались важливі теми, які потребували серйозного підходу. За його словами, Папа однак часто говорив, щоб не втрачати почуття гумору та усміхатися. Крім того, співрозмовник підкреслив жертовність Папи Франциска в служінні Церкві, а також його добру поінформованість про різні справи. «Багато разів, ще до мого приїзду, він вивчав проблематику та знав, які рішення хоче прийняти. Він справді уважно стежив не лише за роботою Дикастерії у справах єпископів, але й – знаю про це із розмов з кількома префектами – за роботою інших Дикастерій», – поділився кардинал Превост, додаючи рису відданості Папи Франциска Церкві, притаманну йому до останніх днів життя.

Розмірковуючи про понтифікат Папи Франциска, кардинал Превост зазначав, що він зумів передати іншим бажання й надалі впроваджувати в Церкві навчання ІІ Ватиканського Собору, необхідність завжди оновлювати Церкву (semper reformanda est). «Ми не можемо зупинитися, не можемо повернутися назад. Потрібно бачити, якою Святий Дух хоче бачити Церкву сьогодні і завтра, бо сьогоднішній світ, в якому вона живе, вже не такий, як десять чи двадцять років тому, – поділився він. – Отже, послання завжди однакове: проповідувати Ісуса Христа, проповідувати Євангеліє, але спосіб достукуватися до сучасних людей, молоді, бідних, політиків, є різним».

На питання про те, в який спосіб варто перейняти спадщину Папи Франциска, кардинал Превост тоді сказав, що відповідь потребує часу. «Принаймні мені знадобиться багато часу, щоб оцінити, по-справжньому зрозуміти, що Папа залишив мені, Церкві та світу», – зазначив він.