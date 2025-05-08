Роберт Френсіс Превост, біографія нового Папи

Перший Папа-августиніанець, йому майже 70 років. Він обрав собі ім'я Лев XIV. Колишній Префект Дикастерії у справах єпископів. Він був обраний о 18.07 у четвер, 8 травня 2025 р., і став 267-м Папою в історії.

Перший Папа-августиніанець, він є другим після Франциска, що походить з американського континенту, але, на відміну від Папи Берґольйо, 69-річний американець Роберт Френсіс Превост народився на півночі континенту і був душпастирем на його півдні, перш ніж його попередник покликав його очолити Дикастерію в справах єпископів і Папську комісію для Латинської Америки.

Новий Єпископ Риму обрав собі ім'я Лев XIV. Він народився 14 вересня 1955 року в Чикаго, штат Іллінойс, в сім'ї Луї Маріуса Превоста, французького та італійського походження, і Мілдред Мартінес, іспанського походження. У нього є два брати: Луїс Мартін і Джон Джозеф.

Дитинство і юність він провів у Сполучених Штатах, навчаючись спочатку в малій семінарії отців августиніанців, а потім в Університеті Вілланова в Пенсильванії, де в 1977 році закінчив математичний факультет і вивчав філософію. 1 вересня того ж року в Сент-Луїсі вступив до новіціяту Ордену Святого Августина (OSA) в провінції Матері Божої Доброї Поради в Чикаго, 2 вересня 1978 року склав перші обіти, а 29 серпня 1981 року – вічні обіти.

Освіту здобув у Католицькому богословському інституті в Чикаго, закінчивши богословський факультет. А у віці 27 років був направлений настоятелями до Риму для вивчення канонічного права в Папському університеті св. Томи Аквінського (Анджелікум). 19 червня 1982 року в Августиніанській колегії Святої Моніки в Римі він отримав пресвітерські свячення з рук преосвященного Жана Жадо, віце-президента Папської Ради у справах нехристиян, яка сьогодні є Дикастерією з міжрелігійного діалогу.

Превост здобув ліцензіат у 1984 році, а наступного року, готуючи докторську дисертацію, був направлений на августиніанську місію в Чулуканас, що в Перу (1985-1986 рр.). У 1987 році він захистив докторську дисертацію на тему «Роль місцевого настоятеля Ордену Святого Августина» і був призначений відповідальним у справах покликань і відповідальним за місії августиніанської провінції «Матір доброї поради» в Олімпія-Філдс, штат Іллінойс.

Через рік він приєднався до місії в Трухільйо, також у Перу, як відповідальний за спільний проект в для августинців з вікаріатів Чулуканас, Ікітос та Апурімак. Протягом одинадцяти років виконував обовʼязки як настоятель спільноти (1988-1992), відповідальний за формацію (1988-1998) та за вишкіл співбратів, які склали обіти (1992-1998), був судовим вікарієм в архидієцезії Трухільйо (1989-1998) та професором канонічного права, патристики і моралі у вищій семінарії «Сан-Карлос і Сан-Марсело». У той же час йому було доручено душпастирство в храмі Богородиці Матері Церкви, яка згодом стала парафією Святої Рити (1988-1999), на бідних околицях міста, а з 1992 по 1999 рік він був адміністратором парафії Матері Божої Монсерратської.

У 1999 році він був обраний Провінційним Настоятелем Августиніанської Провінції «Матері Доброї Поради» в Чикаго, а через два з половиною роки, на Генеральній Капітулі Ордену Святого Августина, співбрати обрали його Генеральним Настоятелем, затвердивши в 2007 році на другий термін.

У жовтні 2013 року він повернувся до своєї августиніанської провінції в Чикаго, де був відповідальним за формацію в монастирі Святого Августина, першим радником і провінційним вікарієм; ці посади він обіймав до того часу, поки 3 листопада 2014 року Папа Франциск не призначив його Апостольським Адміністратором перуанської дієцезії Чіклайо. Він почав своє служіння в цій дієцезії 7 листопада в присутності Апостольського Нунція Джеймса Патріка Гріна, який трохи більше ніж через місяць, 12 грудня, у свято Матері Божої Гвадалупської висвятив його на єпископа в катедральному соборі Пресвятої Марії.

Його єпископський девіз – «In Illo uno unum», слова, які святий Августин виголосив у проповіді «Коментар на 127-й псалом», щоб пояснити, що «хоча нас, християн, багато, в єдиному Христі ми єдині».

26 вересня 2015 року Папа Франциск призначив його Єпископом Чиклайо, а в березні 2018 року він був обраний другим віце-президентом Перуанської Єпископської Конференції, в рамках якої він став також членом Економічної ради і президентом Комісії з питань культури та освіти.

У 2019 році Папа Франциск включив його до складу Конгрегації у справах духовенства, а наступного року – до складу Конгрегації у справах єпископів. Того ж 2020 року, 15 квітня, він був також призначений Апостольським Адміністратором перуанської дієцезії Кальяо.

30 січня 2023 року Папа Франциск покликав його до Риму, призначивши Префектом Дикастерії у справах єпископів та Президентом Папської Комісії для Латинської Америки, надавши йому сан архиєпископа. А на консисторії 30 вересня того ж року ввів його до колегії кардиналів з титулом кардинала-диякона Святої Моніки, він офіційно прийняв цей титул 28 січня 2024 року. Як очільник дикастерії, брав участь в останніх Апостольських подорожах Папи Франциска та в першій і другій сесіях XVI Звичайної загальної асамблеї Синоду Єпископів на тему синодальності, що відбулися в Римі від 4 до 29 жовтня 2023 року та від 2 до 27 жовтня 2024 року. Досвід участі в синодальних асамблеях він вже здобув у минулому як настоятель августинців та представник Спілки Головних Настоятелів.

В той же час, 4 жовтня 2023 року Папа Франциск зарахував його до складу Дикастерії у справах євангелізації, Відділу першої євангелізації та нових місцевих Церков; Доктрини віри; у справах Східних Церков; у справах духовенства; Інститутів богопосвяченого життя та Товариств апостольського життя; Культури та освіти; Законодавчих текстів; Папської комісії у справах Держави-Міста Ватикану.

6 лютого цього року Папа Франциск перевів його до рангу кардиналів- єпископів, надавши титулярний осідок Альбано.

Під час останньої госпіталізації свого попередника в лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, він очолив молитву Розарію за здоров'я Папи Франциска 3 березня на площі Святого Петра.