Лев XIV збереже папські аккаунти в соціальних мережах «X» та «Instagram»

Відновлено офіційні профілі у соціальних мережах Папи Римського, обраного 8 травня. В «X» це @Pontifex, а в «Instagram» – @Pontifex – Pope Leo XIV.

Vatican News

Активною буде присутність також і Папи Лева XIV в соціальних мережах, який має намір продовжувати лінію, взяту його попередниками. Папа Бенедикт XVI 12 грудня 2012 року створив акаунт @Pontifex у Твіттері, який через кілька місяців успадкував Папа Франциск. Пізніше, 19 березня 2016 року, було також відкрито офіційний акаунт в Instagram під назвою @Franciscus.

Аккаунт в «X»

Папа Лев XIV продовжить використання акаунтів @Pontifex, якими вже користувався Папа Франциск, а до нього – Папа Бенедикт XVI. Пости публікуються 9 мовами, охоплюючи загалом 52 мільйони підписників, англійською, іспанською, португальською, італійською, французькою, німецькою, польською, арабською та латинською мовами. Контент, опублікований протягом багатьох років Папою Франциском, незабаром буде заархівований на спеціальному розділі інституційного веб-сайту Святого Престолу vatican.va.

Аккаунт Instagram

В Instagram акаунт називається @Pontifex – Pope Leo XIV, єдиний офіційний профіль Папи Римського, що є наступником акаунту Папи Франциска @Franciscus, вміст якого залишиться доступним як памʼятний архів «Ad Memoriam».