Заповіт Папи Франциска

Папа Франциск залишив лише розпорядження про свій похорон, жертвуючи страждання, які випали в останні роки життя, за мир у світі.

Miserando atque Eligendo

В ім'я Пресвятої Тройці. Амінь.

Відчуваючи, що наближається захід мого земного життя, і з живою надією на Життя Вічне, прагну висловити свою заповітну волю лише щодо місця мого поховання.

Своє життя, священниче та єпископське служіння я завжди ввіряв Матері нашого Господа, Пресвятій Марії. Тому прошу, щоб мої тлінні останки спочивали в очікуванні дня воскресіння в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії.

Бажаю, щоб моя остання земна мандрівка завершилася в цій дуже стародавній Марійській святині, куди я приходив на молитву на початку і в кінці кожної Апостольської подорожі, щоб з довір'ям вручити свої наміри Непорочній Матері і подякувати Їй за її лагідну і материнську опіку.

Прошу приготувати мені гробницю в ніші бічного нефа між Павловою каплицею (каплицею Спасіння римського люду) та каплицею Сфорци вищезгаданої Папської базиліки, як зазначено в додатку, що долучається.

Гробниця повинна бути в землі; проста, без особливих прикрас і з єдиним написом: «Franciscus».

Витрати на підготовку до мого поховання будуть покриті за рахунок доброчинної пожертви, яку я розпорядився передати Папській базиліці Пресвятої Діви Марії, про що дав відповідні доручення архиєпископу Роландасу Макріцкасу, Надзвичайному Комісару Ліберіанської Капітули.

Нехай Господь дасть заслужену нагороду тим, хто мене любив, не перестаючи молитися за мене. Страждання, які випали на мою долю в останній частині мого життя, я жертвую Господу за мир у світі та братерство між народами.

Дім святої Марти, 29 червня 2022 року

FRANCESCO